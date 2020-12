Nike dévoile la PG5, la nouvelle chaussure signature de Paul George

Nike vient de surprendre tout le monde en publiant un court communiqué de presse pour présenter un modèle pourtant très attendu, les PG5, cinquième chaussure signature de Paul George.

Seules trois photos officielles pour l’instant, mais c’est assez pour se faire une idée de ce modèle qui tranche avec le précédent au niveau du design tout simplement parce qu’il perd ce fameux zip sur le dessus – qui avait finalement peu d’utilité.

La semelle est moins linéaire, avec ces petits renforts qui lui sont apposés dessus (deux sur l’extérieur, un sur l’intérieur). Visuellement, la coupe semble un peu plus basse que sur la PG4.

Pour ce qui est du « moteur » par contre, Nike reprend la même recette : une poche Nike Air sous l’ensemble de la chaussure, qui offre un confort cinq étoiles, et qu’on peut voir sous le talon. La semelle promet elle d’être plus légère, et oublie les motifs circulaires pour passer à des lignes arrondies intrigantes.

Sortie annoncée le 21 janvier prochain, sans prix pour l’instant, mais on peut s’attendre à une somme autour des 120 euros, comme pour sa grande soeur.