Avec James Harden, Stephen Silas reste concentré sur le terrain

L’intersaison chaotique des Rockets n’a peut-être pas encore livré son verdict. Malgré les rumeurs de transfert qui se multiplient autour de James Harden, Stephen Silas essaie de maintenir un semblant de calme au sein de la maison texane, lui qui se serait bien passé d’un tel épisode pour sa première saison en tant qu’entraîneur en chef.

Même s’il est revenu avec des kilos en trop et qu’il aurait toujours l’intention de quitter les Rockets, James Harden est bel et bien là. Et en attendant que la situation évolue, Stephen Silas a décidé de s’en tenir au cadre du jeu, un domaine sur lequel les deux parties arrivent à s’entendre… pour l’instant.

« Ça ne peut pas être un problème, que ce soit pour moi ou pour le groupe », déclare-t-il au Houston Chronicle au sujet de la situation. « Ce serait nous détourner du ballon, du jeu, pour ainsi dire. Il s’est impliqué depuis qu’il est ici. Il a été excellent à l’entraînement, bon pour parler, écouter, essayer, poser de bonnes questions, me mettre à l’écart et me dire les choses qu’il voit. Donc, pour nous tous, il est important de regarder vers ce qui est le plus important, c’est-à-dire se préparer à gagner le premier mach ».

Jusqu’à la dernière seconde d’une préparation écourtée, Stephen Silas aura son esprit tourné vers cet objectif.

Depuis sa prise de fonction, le fils de Paul Silas a ainsi mis en place son réseau afin de pouvoir communiquer et échanger avec ses joueurs. Un travail salué par James Harden.

« Ça signifie beaucoup quand un joueur dit qu’il aime ce que vous faites, surtout en tant que nouveau coach », note Stephen Silas qui entend bien mettre James Harden à contribution autant qu’il le pourra, notamment dans son rôle de cadre du vestiaire. « Son opinion est appréciée. Son point de vue est vraiment bon. C’est juste un gars intelligent. C’est un joueur de basket intelligent. Pour moi, il faut écouter et apprendre de tous, mais pour vos meilleurs joueurs, si vous ne les écoutez pas et n’apprenez pas d’eux, vous n’aurez pas beaucoup de succès ».