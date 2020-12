Facundo Campazzo a tout pour réussir à Denver

Facundo Campazzo a sans doute plus réfléchi que les Nuggets au moment de faire le grand saut pour la NBA, à l’âge de 29 ans. Denver connaissait le phénomène du Real Madrid depuis longtemps, et la dernière Coupe du Monde 2019 n’avait fait que confirmer le destin potentiel d’un tel joueur vers la plus grande ligue du monde.

Particulièrement après le quart de finale, lorsque l’Argentine d’un « Facu » intenable (18 points, 12 passes, 6 rebonds) avait marché sur la Serbie de Nikola Jokic et que le meneur avait mis en valeur toute sa palette offensive.

« La vidéo de ses meilleures actions est peut-être bien l’une des plus belles au monde », explique Rafal Juc, recruteur à l’international pour les Nuggets, qui suivait Facundo Campazzo depuis 2013. « Quand on a vu cette passe dans le dos, on s’est dit : ‘Ok, nous avons là un joueur de 1m80, mais sa façon de voir le jeu est principalement la même que Nikola Jokic’. Donc on s’est dit que ça pourrait coller entre ces deux là ».

Un profil à la JJ Barea ?

La présence de Martynas Pocius, son ancien coéquipier à Murcie lors de la saison 2016/17 et aujourd’hui scout pour les Nuggets, avec qui il a toujours gardé contact, a également pesé en faveur de Denver, qui n’a jamais manqué une occasion pour faire part de son intérêt.

Rassurée par Martynas Pocius sur l’éthique de travail du joueur et sur ses capacités à briller au plus haut niveau international, la franchise du Colorado a alors réussi à convaincre l’ancien meneur du Real Madrid de les rejoindre.

Son principal challenge ? Compenser sa petite taille par son talent pur.

« C’est clair que la taille compte en NBA », poursuit Rafal Juc qui lui voit un profil de feu-follet à la JJ Barea. « Défensivement, c’est vrai. Quand vous vous approchez du panier, les adversaire peuvent lui shooter sur la tête, mais c’est aussi très difficile d’y parvenir parce qu’il est actif et plein d’énergie. En le voyant jouer contre les meilleurs athlètes du monde à la Coupe du monde, en Euroleague, aux Jeux olympiques… Je n’ai jamais vraiment été préoccupé par sa taille ».

Au-delà de la présence d’un joueur majeur à la culture de jeu européenne comme Nikola Jokic, Facundo Campazzo voulait également rejoindre une équipe dans une dynamique positive qui peut beaucoup gagner. L’Argentin a ainsi fait des concessions sur son salaire mais aussi sur son statut, puisqu’il évoluera derrière Jamal Murray.

« Dans n’importe quelle autre équipe, il aurait facilement pu prendre une plus grosse somme d’argent, un rôle bien plus important dans une équipe qui ne joue pas les playoffs », a poursuivi Martynas Pocius. « Je pense que pour lui, le plus important était d’être dans une culture de la victoire et d’avoir une chance de gagner ».

Son coach et ses coéquipiers déjà conquis

Dans cet environnement, Facundo Campazzo vit un nouveau départ et doit apprendre les us et coutumes locaux comme au premier jour. « Il avait beaucoup de questions sur la dynamique de l’équipe, ce à quoi il fallait s’attendre, les arbitres, les différentes règles, et même la langue anglaise », a noté Martynas Pocius.

Sur le parquet, les premiers retours sont bons même si le meneur a été plus discret sur son troisième match de préparation. Ses coéquipiers lui ont rapidement témoigné leur respect, que ce soit à travers le surnom de « Spiderman » que lui a déjà attribué Jamal Murray pour sa capacité à couper les lignes de passe, les déclarations de Will Barton sur son investissement, ou celles de son coach, Mike Malone, fan de sa nouvelle recrue.

« Je ne sais pas comment vous ne pouvez pas tomber amoureux d’un jeune gars comme Facu. Il est petit par la taille, mais vous ne pouvez pas le juger là-dessus. Il faut le juger par son coeur ».