LeBron James : « J’ai toujours eu une cible dans le dos »

Avec quatre victoires en quatre matches, les Lakers ont parfaitement négocié cette présaison, et LeBron James a pu reprendre en douceur, deux mois seulement après avoir remporté son 4e titre. Le quadruple MVP des Finals ne veut évidemment rien précipiter et on sait déjà qu’il sera ménagé pendant toute la saison. À quelques jours de fêter ses 36 ans, pas question de brûler les étapes, ni de se mettre dans le rouge dès l’entame de la saison.

« Vu notre training camp, et qu’on n’a pas eu beaucoup de temps, je trouve qu’on bosse bien et qu’on s’améliore. Évidemment, on n’en est pas encore là où nous souhaiterions être sur le long terme, mais ça nous convient absolument, car c’est une longue saison. C’est un long parcours… Mon corps me dira où j’en suis. On est une équipe marathonienne. On a conscience qu’on ne fait pas un sprint. On doit juste s’améliorer chaque jour. »

« Cette année représente un nouveau challenge »

Si LeBron James se prépare comme un coureur de fond, il sait aussi, une fois de plus, qu’il sera la cible numéro 1. Et pour plusieurs raisons.

« Je pense que le centre de la cible devient de plus en plus grand, si c’est encore possible » poursuit-il dans l’Orange County Register. « Personnellement, j’ai toujours eu une cible dans le dos, ou devant. Et ce depuis que je suis arrivé en NBA, et aujourd’hui on ajoute également le mot Lakers dessus. Les Lakers ont toujours eu une cible dans le dos, et depuis longtemps. »

Pour l’ailier, la pression est donc encore plus grande que la saison passée puisque les Lakers sont champions en titre et qu’ils visent le doublé.

« Il faut avoir conscience que tout le monde sera sur nous, que tout le monde va nous empêcher de défendre notre titre. À titre personnel, cette année représente un nouveau challenge car on a gagné le titre. »