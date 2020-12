La NBA sur beIN Sports : le programme complet de la reprise

C’est reparti pour le partenariat entre bein Sports et la NBA, et voici le programme pour la reprise de la saison régulière, avec bien évidemment un gros plan sur la soirée de Noël. Toutes les rencontres sont diffusées en direct sur bein Sports 1, et sont rediffusées le lendemain sur beIN Sports 3.

NBA Extra reprend du lundi à vendredi à 12h45 sur beIN sports 1.

MARDI 22 DECEMBRE

– Brooklyn – Golden State à 1h00 (dans la nuit de mardi à mercredi)

– LA Lakers – LA Clippers à 4h00

MERCREDI 23 DECEMBRE

– Boston – Milwaukee à 1h30 (dans la nuit de mercredi à jeudi)

– Phoenix – Dallas à 4h30

VENDREDI 25 DECEMBRE (à partir de 17h45)

– Miami – New Orleans à 18h00

– Milwaukee – Golden State à 20h30

– Boston – Brooklyn à 23h00

– LA Lakers – Dallas à 2h00

– Denver – LA Clippers à 4h30

SAMEDI 26 DECEMBRE (Saturday Night Live)

– Memphis – Atlanta à 23h00

– Portland – Houston à 4h00

DIMANCHE 27 DECEMBRE (Sunday Night Live)

– LA Clippers – Dallas à 21h30

– New Orleans – San Antonio à 1h00