Les Raptors pourraient terminer la saison à… Toronto

Cette saison, les Raptors joueront à l’Amalie Arena, à Tampa, et vendredi, ils vont découvrir leur nouvelle salle, avec du public ! Les autorités de Floride ont en effet dévoilé les jauges, et les Raptors pourront accueillir jusqu’à 3 200 personnes en présaison, et 3 800 en saison régulière.

Ce ne seront pas les supporters habituels, mais les fans de NBA devront débourser 30 dollars pour les voir vendredi face au Heat, tandis que les prix en saison régulière vont s’échelonner de 35 à 175 dollars.

Selon Tampabay.com, ce sera valable pour les 12 premiers matches de saison régulière, soit jusqu’au 14 février, et en fonction de la situation sanitaire, ces jauges pourraient évoluer.

Dans leur mémo, les exploitants de la salle précisent que les places sont vendues en ligne uniquement par lot de 2 ou 4, et elles sont uniquement dématérialisées pour des raisons sanitaires. Il n’y aura pas de places près du terrain, et les premiers spectateurs seront au moins à neuf mètres des deux bancs. Le masque sera obligatoire en permanence, et la salle disposera d’un système de purification de l’air par ionisation bipolaire.

Ce qu’on apprend aussi, c’est que les Raptors resteront à Tampa au moins jusqu’au 4 mars, fin de la première partie de la saison, mais qu’ils auront la possibilité de rentrer ensuite à Toronto.

Même si on doute que la situation sanitaire soit totalement réglée d’ici là, et que les frontières avec les États-Unis soient donc à nouveau complètement ouvertes, il n’est pas exclu que Kyle Lowry et ses coéquipiers disputent la deuxième partie de saison chez eux, à la Scotiabank Arena. Autre incertitude : la retransmission des matches puisque la franchise doit négocier les droits avec les diffuseurs locaux.

Pour l’instant, les Raptors ont pris leurs quartiers dans un hôtel, que ce soit pour les bureaux et l’entraînement. Les joueurs sont logés dans de jolies villas, dont certaines ont vue sur la mer. Ce qui change des conditions climatiques en hiver dans l’Ontario.