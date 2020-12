À quelques jours de Noël, Garland veut briller

Auteur de 17 points à 7/15 aux tirs pour le deuxième match de présaison des Cavs, Darius Garland a vécu une année rookie quasi dans l’anonymat du fond de classement. Pourtant titulaire, l’ancien de Vanderbilt a essentiellement joué au poste d’arrière, pour épauler Collin Sexton, et en son absence, c’est lui qui dirige le jeu pour l’instant.

Son inexpérience à ce niveau se ressent encore de manière assez flagrante, comme le prouve son total de balles perdues (11 en deux matchs).

« Je dois réduire mes balles perdues, et mes tirs ne tombent pas encore dedans », avoue-t-il sur Cleveland.com. « J’essaie d’impliquer mes coéquipiers, Isaac, Dre et Dylan le plus possible pour qu’ils retrouvent le rythme. Je dois essayer de donner la balle à tout le monde, distribuer et ensuite être agressif de mon côté également. »

C’est le difficile équilibre à trouver quand on évolue au poste de meneur. Pour Darius Garland, la présence de Kevin Love et Andre Drummond dans la peinture est rassurante mais elle n’équivaut pas non plus immédiatement en passes décisives. Là aussi un manque dans le jeu du jeune meneur des Cavs…

« Mes coéquipiers me rendent la vie facile car ils rentrent leurs tirs. Je dois simplement leur donner la balle et ils rentrent leurs tirs. Ce n’est pas si compliqué que ça, surtout quand K-Love et Dre sont sur le terrain. »

« Réduire mes balles perdues est mon principal objectif cette saison »

Plus facile à dire qu’à faire car Darius Garland n’a que 3 passes au compteur sur ses deux premières sorties. À sa décharge, les Cavs n’ont plus joué depuis neuf mois, une sacrée coupure pour un joueur en apprentissage.

« Je dois encore retrouver ma condition physique et ma forme de match. Les entraînements en un-contre-un, les exercices et tous ces autres trucs qu’on a fait ces neuf derniers mois sont très bien, mais ça n’est pas du basket à cinq contre cinq en NBA. J’essaie encore de retrouver l’aspect physique et la vitesse des matchs. »

En passe de retrouver la pleine forme, Darius Garland veut redoubler d’efforts pour simplifier son jeu en attaque. Alors que JB Bickerstaff exhorte ses jeunes joueurs à multiplier les passes, et faire la fameuse passe supplémentaire qui ouvre la voie royale au cercle, lui préfère encore nettoyer son jeu de ses scories.

« Mon père et moi, on a un dicton : on préfère prendre un tir plutôt que concéder une balle perdue. Réduire mes balles perdues est mon principal objectif cette saison, je sais que je dois les réduire. J’en ai déjà perdu beaucoup trop ces deux derniers matchs. Les balles perdues par inattention, ou tout seul, celles-ci sont inacceptables. »