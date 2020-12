Les Knicks de Tom Thibodeau gênés par les prises à deux

Après deux sorties contre les Pistons en présaison, Tom Thibodeau peut commencer à dresser un premier modeste bilan de ces troupes. Il y a du bon comme l’agressivité défensive, mais aussi des bémols, comme le poste de meneur où aucun des candidats – Elfrid Payton, Dennis Smith Jr. et Frank Ntilikina – n’a vraiment rassuré.

Résultat : l’attaque des Knicks souffre encore. Dans le deuxième match contre Detroit, les hommes de Tom Thibodeau ont perdu 22 ballons et seulement inscrit 91 points. Surtout, les prises à deux des joueurs du Michigan ont fait mal à leur circulation offensive.

« On a uniquement fait un bon quart-temps », se lamente le coach de New York, pour SNY, estimant que son équipe a régressé entre les deux rencontres. « Dans le premier match, on a fait 35-36 minutes de bon basket. Là, ils étaient agressifs sur les pick-and-rolls, en faisant des prises à deux sur le porteur de balle. On n’a pas réussi à sortir la balle rapidement, à réaliser la deuxième passe qui permet d’avoir un shoot ouvert. On l’a seulement fait en troisième quart-temps et là, on a eu des meilleurs tirs. »

L’ancien coach des Bulls et des Wolves attend donc plus de précision, de lucidité et d’efficacité dans ces moments de pression, où un ballon perdu peut rapidement se transformer en panier pour l’adversaire.

« On doit comprendre à quel point c’est important : quand un joueur est pris à deux, il faut se mettre aux bonnes positions, ainsi les passes sont faciles. En général, c’est la deuxième passe qui fait la différence, quand la rotation ne peut plus suivre. C’est un problème à régler. On n’a pas eu beaucoup d’entraînements pour ça. »

Autre souci aperçu dans ce revers face aux Pistons : la lecture du jeu et les tirs parfois forcés.

« Si une action est annoncée pour vous, cela ne veut pas forcément dire qu’il faut shooter », lance-t-il, en parlant à ses joueurs. « Vous avez la responsabilité de faire l’action pour l’équipe. C’est quand on joue les uns pour les autres que de bonnes choses surgissent. »