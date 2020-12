Rudy Gobert, le grand frère d’Udoka Azubuike chez le Jazz

Beau bébé de 2m13 pour 122 kg, Udoka Azubuike est encore un peu brut de décoffrage. Intérieur défenseur, l’ancien de Kansas l’a appris à ses dépens cette nuit en se faisant expulser après une tentative de contre qui a mal tourné face au nouveau joueur des Suns, Abdel Nader (qui s’est cogné la tête contre le parquet).

Sans mauvaise intention, Udoka Azubuike cherchait à protéger le cercle, comme on lui a toujours appris. Et comme son nouveau grand frère du Jazz, Rudy Gobert, lui avait dit de faire. Mais avec un peu trop de contact…

« Quand je lui ai parlé avant le match, il m’a dit de faire ce que j’ai toujours fait. Je dois simplement jouer agressif et rester moi-même », expliquait-il sur KSL Sports. « Je tire tellement de fierté dans ma défense. Ce que je faisais à l’université, poser des écrans, rouler vers le cercle, attraper les passes lobées et finir près du cercle, c’est le genre de choses que je dois apporter ici. »

En atterrissant dans l’Utah, le pivot s’estime particulièrement chanceux, car il va pouvoir côtoyer au quotidien l’intérieur tricolore, double meilleur défenseur de la Ligue. Un modèle pour lui.

« Depuis le premier jour, je suis content de pouvoir apprendre de lui et lui poser plein de questions, étant donnée sa manière de jouer, comment il contre des tirs et comment il influence le jeu défensivement. Je suis impatient d’apprendre encore à ses côtés. »

« Avoir un gars comme Rudy à mes côtés est un énorme point positif »

De son côté, Rudy Gobert apprend à connaître son disciple au fur et à mesure de ce « training camp » compressé.

« Je ne le connaissais pas avant la Draft, parce que je ne regarde pas le basket universitaire. Mais j’ai regardé certains de ses highlights après qu’on l’ait drafté et je suis enthousiaste. Je pense qu’il a beaucoup de potentiel. »

Plus costaud que Rudy Gobert sur la balance, et notamment sur sa base, Udoka Azubuike peut également faire travailler le Français à l’entraînement. Leurs duels amicaux seront en tout état de cause bénéfiques aux deux joueurs, et au Jazz évidemment.

« Parfois, j’essaie de savoir ce qu’il pense de certains trucs », conclut le rookie. « Je lui parle des choses sur lesquelles je dois progresser, comment me préparer avant chaque match et comment je peux arriver au niveau qu’il a atteint. Avoir un gars comme Rudy à mes côtés est un énorme point positif. »

Son premier match

Sa première expulsion