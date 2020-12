Rudy Gobert veut jouer davantage avec Bojan Bogdanovic

Après neuf mois sans jouer, et une absence remarquée dans la « bulle », Bojan Bogdanovic retrouvait les parquets NBA cette nuit, et même si son poignet opéré était un peu rouillé, il termine avec 11 points en 17 minutes pour permettre au Jazz de s’imposer 119-105 face à des Suns privés de ses recrues Chris Paul et Jae Crowder.

« C’était plus ou moins étrange, car c’est la première fois de ma carrière que je reste aussi longtemps sans jouer » a réagi le Croate dans le Deseret News. « Mais je voulais vraiment jouer pour retrouver de bonnes sensations, et je suis heureux d’être de retour. »

Titulaire dans un cinq où Donovan Mitchell jouait meneur de jeu, Bogdanovic soulage évidemment tout le monde dans le groupe, et notamment Rudy Gobert qui apprécie le jeu à deux avec son coéquipier. « C’est clairement quelle chose qu’on souhaite faire davantage. A chaque fois qu’il me trouve et qu’on joue de main à la main, ou qu’il m’envoie une petite passe lobée comme ce soir, je pense que c’est ce type d’action qu’on doit faire plus, et qui peut avoir beaucoup de succès » a expliqué le Français à propos de sa relation de passes avec le Croate. « Entre la menace qu’il représente à 3-points et sa taille, c’est simplement quelqu’un sur qui, il est difficile de défendre. »

Bogdanovic est d’accord avec cette analyse et cette évolution. « C’est une partie de notre jeu qu’on doit améliorer tous les deux. Je pense qu’on peut faire plus de dégâts avec ce jeu de passes, et ces passes de main à la main, plutôt que de faire du pick-and-roll classique. »

Le Français n’a tiré que deux fois cette nuit, et il reste une semaine de présaison pour travailler sur cette relation.