Buddy Hield s’est lancé un défi : prouver qu’il sait défendre

Sacramento a pris le bouillon pour sa première sortie en pré-saison cette nuit, encaissant 127 points sur le parquet de Portland (127-102). Fidèle à lui-même, Buddy Hield a terminé meilleur scoreur de son équipe avec 23 unités, mais n’a pas vraiment mis toutes ses forces pour inverser la dynamique en défense.

Même si Marvin Bagley III (protocole Covid-19) et Hassan Whiteside (touché au mollet) manquaient à l’appel, les Kings doivent revoir leur copie en défense. Ils ont d’ailleurs enregistré l’arrivée de Rex Kalamian en tant qu’assistant pour progresser sur ce point durant l’intersaison.

« On a montré zéro défense », a regretté Luke Walton, tandis que De’Aaron Fox s’est contenté de lister les éléments qui ont manqué à son équipe, à la rue sur la réussite extérieure des Blazers, pour grappiller ces fameux « stops »…

« Simplement mieux tenir les gars aux abords de la ligne à 3-points », a-t-il souligné. « On sait que des gars comme Carmelo Anthony et Robert Covington apprécient le « catch-and-shoot » à 3-points, donc c’est à nous de les sortir de leur zone de confort ».

Un changement d’état d’esprit

Portland a ainsi pu rentrer dans son match en inscrivant ses sept premières tentatives de loin, pour finir avec un 17/34 sur l’exercice. Pas vraiment réjouissant pour une première côté Kings, même si ce n’est qu’une première.

Comme l’a récemment mentionné Rick Carlisle, le coach des Mavs qui aimerait aussi faire franchir un cap à son groupe de ce côté du parquet, la défense est avant tout « une affaire d’état d’esprit, d’attitude ». Celui de Buddy Hield était problématique jusqu’à présent sur cette question. Mais le Bahaméen semble avoir pris conscience de ses défaillances et se dit prêt à progresser, piqué par les critiques.

« Des enfoirés disent que je ne peux pas défendre, donc le défi pour moi est d’aller sur le terrain tous les jours et de faire mes preuves », a-t-il lancé. « J’ai travaillé dessus pendant cette intersaison, donc je dois entrer sur le terrain et essayer d’être compétitif. Mes coéquipiers n’ont pas besoin que je sois exceptionnel en défense, mais juste assez bon pour l’équipe, en commençant par de pas me faire déborder sur un dribble et rester en quelque sorte à la lutte avec mon adversaire direct ».

Le problème est désormais identifié par le principal intéressé, c’est déjà le début de la solution pour Sacramento, en attendant le retour de Marvin Bagley et Hassan Whiteside qui devront aussi apporter leur contribution.