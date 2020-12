Hawks – Magic : redémarrage assez brouillon pour Atlanta et ses recrues

Quel soulagement pour les Hawks de rejouer au basket après neuf mois à ronger son frein. Et à se renforcer.

Du point de vue du roster d’abord, avec les arrivées de Rajon Rondo, Danilo Gallinari et Bogdan Bogdanovic notamment. Si le premier n’a pas joué hier soir, les deux autres ont fait leurs grands débuts, avec à la clé respectivement 14 points à 3/7 et 9 points à 3/10. « On fait avec les ratés et les réussites On mettra nos tirs » prédit Lloyd Pierce, cité par l’Atlanta Journal-Constitution.

« Gallo va faire son job, il peut aller sur la ligne des lancers et planter des tirs quand il est loin du ballon. Je ne m’inquiète pas pour les tirs de Bogi non plus, il fait déjà partie de ceux qui bossent le plus après l’entraînement, et il le fait avec un rythme de match. J’ai confiance en son travail, en son tir. »

Des mots qui pourraient s’appliquer à Trae Young, auteur de seulement 7 points à 2/9, plus 6 balles perdues.

C’est du côté de De’Andre Hunter qu’il fallait trouver de l’efficacité, avec 18 points à 5/10 et un 6/8 aux lancers pour le sophomore. « Son état d’esprit était super » estime Lloyd Pierce qui attend, comme beaucoup de monde à Atlanta de l’agressivité, de lui et Cam Reddish, 13 points et 8 rebonds hier soir. « Ils sont plus confiants et plus à l’aise sur le terrain, ça se voit. On sera comme ça cette année. »

Dwayne Bacon impressionne, Cole Anthony est refroidi, Chuma Okeke soulagé

Avec les pertes de balles en moins peut-être car il y en a eu 23 hier. « On essaie de faire des home runs – il y en a plusieurs où on essaie de donner la balle au grand alors qu’il passe la ligne médiane. Il y a des mauvais lobs, des mauvaise actions. Je ne pense pas que ce soit une histoire de cohésion, plutôt de précipitation. Et quand tu n’es pas dans ta meilleure forme, tu choisis la facilité. »

La cohésion joue peut-être un peu quand même pour cette équipe bouleversée ces dernières semaines. À l’inverse de celle du Magic, qui mise sur la continuité et ça a fait la différence hier soir avec des titulaires trop rodés pour les Hawks. « Ils ont été bons dès le début, pareil dans le troisième, avec une super exécution » apprécie Steve Clifford pour le Orlando Sentinel. « Ça nous a permis de prendre de l’avance. Ce cinq majeur était vraiment très bon. »

Un cinq où s’est invité la recrue Dwayne Bacon, 14 points à 6/9 cette nuit. « Il a été vraiment solide » souligne Steve Clifford. « Il est talentueux, que ce soit au dribble, dans la peinture, à la passe comme au tir. » Une première sortie encourageante, quand Cole Anthony, 15e choix de la dernière Draft, a eu un peu plus de mal et s’en voulait, tandis que Chuma Okeke était lui ravi de découvrir la NBA dix-huit mois après sa draft en 16e position.