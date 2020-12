Tom Thibodeau et Frank Ntilikina sur la même longueur d’onde défensive

New York fait également son entrée en lice ce soir, sur le parquet de Detroit. Voilà deux intersaisons que les fans des Knicks attendent l’arrivée d’une superstar pour relancer le club. Encore raté pour cette fois. La principale recrue des Knicks s’appelle donc Tom Thibodeau et va prendre place sur le banc.

Sa mission sera de tirer le meilleur d’un groupe promis aux bas-fonds de la conférence Est. Ce sera à nouveau l’occasion de mesurer l’impact d’un coach sur son équipe, quel que soit son talent. Et s’il y en a un qui a en tout cas été ravi de voir arriver un coach du profil de Tom Thibodeau, c’est Frank Ntilikina, dont la défense est la force.

« Tous les joueurs, toutes les équipes qu’il a entraînées étaient vraiment intenses de ce côté-là du terrain », a rappelé le Français, qui se prépare à disputer sa quatrième saison NBA. « C’est vraiment important, et je me soucie aussi de ce côté du terrain, c’est un défi pour moi et c’est enthousiasmant. Bien sûr, ça se traduit par le fait que la défense est vraiment importante dans le basket de nos jours. Elle permet à une équipe de gagner des titres, d’être constamment dans les matchs et de gagner. Il a bien sûr mis l’accent là-dessus. »

Comme à chaque début de saison, l’espoir est de rigueur et le camp new-yorkais n’échappe pas à la règle.

« Je suis excité, nous sommes tous excités. Nous nous sommes très bien préparés, ça fait un moment que nous n’avons pas joué. Tous les joueurs sont très excités. Nous avons fait un bon camp d’entraînement, solide, nous avons travaillé très dur. Mais maintenant, c’est l’heure que nous attendons, les matchs », a poursuivi Frank Ntilikina, qui pourrait ainsi retrouver Killian Hayes sur son chemin dès ce soir.