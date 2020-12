Michael Malone déjà fan de Facundo Campazzo

Il sera une des curiosités de la saison à venir, tel Milos Teodosic en 2017 lors de ses débuts aux Clippers. Cet automne, Facundo Campazzo a franchi l’Atlantique pour quitter le Real Madrid et rejoindre les Nuggets.

Une excellente nouvelle pour Michael Malone, qui est séduit par les performances et le style du meneur argentin.

« Quand je suis déprimé, je mets des highlights de Campazzo et je retrouve le sourire », assure ainsi le coach au Denver Post. « Ce joueur évolue avec un flair, une passion qu’on ne voit pas tous les jours. Il est un des cinq meilleurs joueurs du monde sur pick-and-roll. »

Son sens du jeu et sa ténacité pourraient-il compenser son petit gabarit (1m80, 88 kg) ? Car on a souvent vu que des stars du basket européen n’ont pas réussi à afficher leur meilleur niveau en arrivant sur les parquets américains, le jeu NBA et le jeu FIBA étant bien différents. Même si Facundo Campazzo peut s’appuyer sur Nikola Jokic, avec lequel il pourrait bien faire de gros dégâts sur pick-and-roll justement.

« Quand on le voit, il est tentant de le sous-estimer car il n’est pas le plus grand, ni le plus puissant sur le terrain », reconnaît Michael Malone. « Mais il a un cœur énorme. Il joue avec passion et fierté. C’est un dur et un très, très bon défenseur, qui perturbe beaucoup. »

Le joueur, lui, va faire ses grands débuts en NBA d’ici quelques jours après de longs moments d’hésitation.

« Me voici enfin là », déclare-t-il. « Je suis tellement heureux d’être dans cette superbe équipe. J’ai l’impression d’être un enfant. Les fans m’ont déjà envoyé beaucoup de messages. Je vais faire de mon mieux. »