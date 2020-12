LeBron James va attendre une saison de plus pour reprendre le 6

Il y a un an, à l’arrivée d’Anthony Davis aux Lakers, LeBron James avait annoncé qu’il cédait son numéro 23 à son nouveau coéquipier, et qu’il allait reprendre le numéro 6. Sauf qu’on était en juillet, et que les changements de numéro doivent être annoncés en mars de la même année. Résultat, la NBA (sous la pression de Nike) avait refusé.

La saison passée, Davis avait donc joué avec le 3, et l’intérieur All-Star le portera une saison de plus… C’est ce qu’annonce LeBron sur Instagram, qui écrit qu’il faudra attendre le début de la saison prochaine pour voir le retour de son numéro 6, et pour que Davis porte enfin le 23.

Les deux peuvent l’annoncer puisqu’ils viennent de prolonger respectivement jusqu’en 2023 et 2025 !

Quant à savoir pourquoi LeBron apprécie ce numéro 6, voici ce qu’il expliquait en 2010, à son arrivée à Miami. « Mon second joueur préféré, c’est Julius Erving et il portait le 6. Je portais le 32 au lycée car c’était le premier numéro de Dr J. Mon premier enfant est né un 6 octobre, c’est mon numéro aux Jeux olympiques et mon second fils est né en juin. »

Et peut-être que dans un an, il visera une 6e bague…