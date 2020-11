Mission défense pour Zeke Nnaji à Denver

Comme R.J. Hampton, Zeke Nnaji doit s’attendre à récupérer des miettes chez les Nuggets pour sa première année en NBA. Mais comme lui, il a le potentiel pour s’y faire une place et Denver ne manquera pas de le faire travailler sur ce qui pourra rendre service à l’équipe dans le futur : la défense.

« Ils m’ont dit qu’ils voulaient vraiment que je puisse défendre les postes 3, 4 et 5, et je pense que j’en suis capable » estimait le rookie il y a peu dans le Denver Post. « Mon objectif est de pouvoir défendre des postes 1 à 5 de manière régulière, et d’être polyvalent, qu’importe le rôle qu’on me donne. »

Sept kilos de plus que la saison dernière

« Je me suis préparé pour ça toute ma vie. Si je dois défendre le meilleur joueur adverse, vous savez quoi ? Je vais le faire » poursuit-il. « Et je vais le faire en donnant le meilleur de mes qualités. Je vais travailler là-dessus à l’entraînement, faire ce que je peux pour progresser, pour pouvoir être un stoppeur défensif. »

Son coach estival Joe Abunassar, habitué des stars, l’a fait bosser dans ce sens ces derniers mois. « Je lui ai dit la semaine dernière : il y a deux gars à Denver qui s’appellent Jokic et Murray, qui tirent beaucoup. Tu n’es pas là pour être le meilleur scoreur de l’équipe. Tu dois défendre sur les grands et les ailiers. C’est ce qui est bien avec Zeke, c’est qu’il peut défendre sur plusieurs postes. Et il va étoffer son jeu offensif évidemment. »

L’ancien d’Arizona a les qualités physiques pour trouver sa place dans la NBA moderne, lui qui fait très bien bouger ses 2m11 pour 109 kilos aujourd’hui, soit sept de plus que la saison dernière, grâce à un régime végan. De quoi tenir face aux intérieurs imposants sans perdre de sa mobilité, en espérant qu’il ait aussi travaillé un peu sur un tir qui est au point (76% aux lancers l’an passé) et qui pourrait l’aider pour rester dans la grande ligue.

La musique comme deuxième passion

« J’ai coaché KG » note Joe Abunassar, comparant ici d’avantage le physique que le talent. « À 19 ans, il a les outils. Je crois que Zeke va être titulaire en NBA pendant longtemps. Et je pense que ce qui le rend très précieux pour Denver c’est qu’il peut jouer dès maintenant, en défendant, en prenant des rebonds, et des tirs (…) Le plafond est très élevé car il a un truc qu’on apprend pas, et je fais ça depuis 25 ans, ce sont ses qualités athlétiques. On a bossé pour les augmenter, mais ce gamin est un spécimen physique. » En plus d’être un spécimen hors des parquets.

Le débutant est un grand mélomane, qui joue du piano depuis qu’il est tout petit et passe actuellement son temps libre à apprendre la guitare ainsi que l’harmonica.

« Les vétérans de Denver vont l’adorer parce qu’il n’est pas dans la lumière et le glamour » imagine son ancien coach AAU dans le Minnesota, Jeremy Miller. « Il a les pieds sur terre. Ils seront contents de voir un joueur travailler aussi dur qu’eux. Il ne veut pas attirer l’attention à tout prix. Ses parents sont des gens formidables, qui lui ont appris énormément de choses. Il a juste une grande personnalité. »