Brad Wanamaker : « Je doutais un peu d’être assez bon pour la NBA »

Chaque année, les stars de l’Euroleague sont courtisées par la NBA, mais finalement très peu font le grand saut de l’autre côté de l’Atlantique : le jeu est différent, les qualités ne sont pas valorisées de la même façon, il faut accepter d’avoir un rôle moindre… Ce qui rend l’intégration des meilleurs joueurs européens compliquée.

Les exemples pour le prouver ne manquent pas, comme dernièrement Milos Teodosic.

Brad Wanamaker les avait en tête quand, chaque été, on lui téléphonait justement pour retourner aux États-Unis tenter sa chance en NBA. « J’ai toujours rêvé de NBA et j’ai toujours rêvé d’y jouer » raconte-t-il. « En vieillissant, je doutais un peu du fait que je sois assez bon pour y arriver. Et puis il y a eu cette situation à Boston. Je voulais prouver que je pouvais le faire. Je voulais saisir cette opportunité et voir si j’étais fait pour la NBA ou si j’étais juste un gars qui joue à très haut niveau à l’étranger. »

Un test validé par ce contrat signé chez les Warriors, où il sera la doublure du double MVP Stephen Curry. « Plusieurs équipes se sont manifestées mais il faut la bonne situation, et c’est là-bas que je m’imaginais le mieux » confie-t-il. Une belle perspective pour un joueur qui doutait de lui il y a peu, mais qui ne lâche jamais rien.

« Je joue chaque jour comme si mon job était en sursis. À l’étranger, il y a tellement de gens qui veulent une place. Si tu fais un ou deux mauvais matchs, l’équipe passe à un autre joueur. Je garde cette mentalité encore aujourd’hui : s’arracher, bosser dur, essayer de trouver la meilleure version de moi-même sur le terrain. »