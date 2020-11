R.J. Hampton : « Je veux être un des meilleurs joueurs de tous les temps »

Comme Michael Porter Jr., 14e choix en 2018, et Bol Bol, 44e choix en 2019, R.J. Hampton était attendu tout en haut de la Draft à l’adolescence.

Comme eux, il a vu sa cote baisser et a attendu plus qu’il ne l’imaginait le soir de la Draft, pour entendre son nom, finalement au 24e rang. Et comme eux, il veut que les équipes qui ne l’ont pas choisi s’en mordent les doigts.

« Je pense que les Nuggets sont les meilleurs pour évaluer le talent. Ils voient le vrai talent. Beaucoup de gens qui étaient entre le 1er et le 13e choix étaient fous d’avoir raté Michael Porter Jr. Pareil pour Bol Bol. Et ce sera la même chose pour moi » annonce-t-il ainsi. « Je vais continuer à travailler dur tous les jours pour montrer aux gens que les Nuggets sont très bons pour évaluer le talent, pour qu’ils voient ce qu’ils ont raté. »

Son détour en Nouvelle-Zélande n’a pas porté ses fruits mais son potentiel est intact selon lui, celui d’un All-Star… au minimum. « J’aime beaucoup ça, j’aime la pression. Mon plus grand objectif était d’aller en NBA, mais pas pour être un joueur banal. Je veux être un des meilleurs joueurs de tous les temps. »

S’il a le talent et la confiance, il lui manquera peut-être le temps de jeu pour faire ses preuves, comme Michael Porter Jr. et Bol Bol avant lui. Mais il ne pense pas à ça pour le moment.

« Je pense que c’est bien pour moi, ça me donne l’opportunité d’apprendre des gars qui sont déjà à Denver. Je suis un joueur qui peut tout faire. Je peux jouer meneur, arrière ou ailier si besoin. Mon plus grand talent, c’est que je peux tout faire. Je peux prendre des rebonds, faire des passes, tirer, aller au panier. J’ai le sentiment d’être un des joueurs les plus rapides de NBA. » Pour se mettre de la pression sur les épaules, c’est certain.