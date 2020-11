ESPN Player donne le coup d’envoi de la saison NCAA

– Le service de streaming Live & on-demand est l’antre du basket NCAA pour les fans

– Plus de 1500 matchs des meilleures équipes universitaires américaines, y compris la saison régulière, la semaine des tournois de conférence et toute la March Madness

– Un accès à Live & on-demand via ESPNPlayer.com et l’appli ESPN Player sur tablette, smartphone et Android TV

– Quatre chaînes diffusées en simultané directement depuis les États-Unis, y compris ESPNU, fournissent les dernières nouvelles de la NCAA et de l’action 24/7

ESPN Player propose une couverture sans équivalent de la saison 2020/21 de basket NCAA aux fans en Europe.

Le service de streaming en direct et à la demande donne aux abonnés la possibilité de regarder plus de 1 500 matchs du top niveau universitaire avec le site ESPN Player et l’application.

ESPN Player offre aux fans un accès instantané dès qu’ils le souhaitent. L’application leur permet également de diffuser du contenu sur grand écran via Google Chromecast et sur les appareils Apple TV via AirPlay.

Les abonnés ont accès à quatre chaînes ESPN 24h/24 et 7j/7 – ESPNU, The SEC Network, The ACC Network et The Longhorn Network – directement depuis les États-Unis. Des aperçus de matches, des programmes originaux, des analyses et des preview seront disponibles pour les fans 24 heures sur 24.

Pour les meilleurs joueurs de la NCAA, le but est d’atteindre leur rêve ultime, accrocher une place dans la Draft et rejoindre une équipe NBA.

ESPN Player est également l’antre du tournoi NCAA, plus connu sous le nom de « March Madness », y compris le Final Four et la finale. Du tirage au sort jusqu’à la finale, il y a 67 matches, et ils seront tous disponibles en direct ou à la demande.

Un accès à tous les documentaires ESPN

Et si la NCAA ne vous suffit pas, les abonnés peuvent également profiter de 10 matchs de saison régulière de MLB par semaine et de plus de 80 documentaires du catalogue d’ESPN Films acclamé par la critique, qui comprend l’Oscarisé OJ: Made In America, The Fab Five, sur la fameuse équipe de Michigan en 1991, et Survive and Advance, qui revient sur la victoire surprise NC State Wolfpack dans le tournoi NCAA en 1983.

La saison de basket universitaire a débuté le 25 novembre avec plus de 30 matchs prévus pour la première semaine de la saison.

Tous les abonnements incluent un essai gratuit de 7 jours

Vendredi 27 novembre

Virginia vs San Francisco, 17h30 CET

Evansville vs Prairie View A&M 19h00 CET

Sam Houston State vs #14 Texas Tech, 20h00 CET

George Mason vs Belmont, 20h00 CET

Bryant vs Syracuse, 21h00 CET

Seton Hall vs Louisville, 22h00 CET

Howard vs Queen NC, 23h00 CET

Samedi 28 novembre

Colorado vs Kansas State, 2h30 CET

Belmont vs Queens NC, 18h00 CET

South Carolina State vs Bowling Green, 18h00 CET

George Mason vs Howard, 21h00 CET

South Carolina vs Liberty, 22h00 CET

Rhode Island vs South Florida, 23h30pm CET

Dimanche 29 novembre

Tulsa vs TCU, 1h30 CET

Park University vs Grand Canyon, 2h CET

Virginia Tech vs Temple, 2hCET

Richmond vs #10 Kentucky, 19h00 CET

#17 Houston vs #14 Texas Tech, 23h30 CET

San Francisco vs Rhode Island, 23h30 CET

Lundi 30 novembre

South Florida vs Virginia Tech, 2h CET

#19 Texas vs Davidson, 18h00 CET

Indiana vs Providence, 20h30 CET

Mardi 1er décembre

#16 North Carolina vs UNLV, 1h CET

UM Kansas City vs Kansas State, 2h CET

Stanford vs Alabama, 3h30 CET

USC vs BYU, 20h30 CET

UConn vs Vanderbilt, 23h00 CET

Mercredi 2 décembre

#13 Michigan State vs #9 Duke, 1h30 CET

Judson College vs Bradley, 2h CET

#10 Kentucky vs #6 Kansas, 3h30 CET

Florida vs Oklahoma, 23h00 CET

COMMENT CA MARCHE

Pour profiter de l’offre exclusive de – 30% sur un abonnement annuel pour ESPN Player :

– Accédez à la page https://bit.ly/ESPNBasketUSA et cliquez sur l’option « Annual Pass» pour accéder à l’offre du Black Friday.

– Vous serez alors invité à créer un compte. Une fois que c’est fait, cliquez sur Continue.

– Sur l’écran suivant, il vous sera demandé de sélectionner votre mode de paiement préféré (carte de crédit ou PayPal) et ci-dessous vous aurez besoin de « saisir le code promo » qui est « ESPNBASKETUSA ». Saisissez-le puis cliquez sur Check.

– Une fois que cela a été correctement saisi, il confirmera votre rabais de 30% sur un pass annuel et la date du premier paiement si vous avez choisi de poursuivre votre abonnement.

– Cliquez sur Next pour accéder aux détails de paiement et saisissez les coordonnées votre carte de crédit ou PayPal, puis cliquez sur Enter pour compléter le processus d’abonnement.

Article rédigé en partenariat avec ESPN