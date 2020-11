Les Lakers gardent Kostas Antetokounmpo

Les mauvaises langues diront que c’est pour se donner une chance de récupérer Giannis Antetokounmpo dans un an, mais les Lakers ont décidé de proposer un nouveau « two-way contract » à Kostas Antetokounmpo, le plus jeune de la fratrie en NBA. Drafté en 2018, il avait effectué deux matches avec les Mavericks lors de sa première saison, avant d’être signé par les Lakers la saison passée.

Le petit frère du « Greek Freak » essentiellement joué en G-League avec les South Bay Lakers où il tournait à 14 points et 8 rebonds de moyenne. En NBA, son expérience se limite à cinq bouts de match aux côtés de LeBron James et Anthony Davis. Et il était présent dans la « bulle » pour décrocher une bague.

INTERSAISON LAKERS 2020

Arrivées/signatures : Dennis Schroder (Thunder), Montrezl Harrell (Clippers), Wesley Matthews (Bucks), Marc Gasol (Raptors), Alfonzo McKinnie (Cavaliers), Kentavious Caldwell-Pope, Kostas Antetokounmpo

Départs : Danny Green (Sixers), Quinn Cook, Dwight Howard (Sixers), Avery Bradley (Heat), Rajon Rondo (Hawks), JaVale McGee (Cavaliers)

Les free agents qui prolongent dans leur club sont en gras, les rookies non encore signés sont en italique.