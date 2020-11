Damyean Dotson quitte New York pour Cleveland

Laissé libre par les Knicks, Damyean Dotson va s’engager pour quatre millions de dollars sur deux ans aux Cavaliers où il va prendre la place d’Alfonzo McKinnie, qui vient d’être échangé aux Lakers.

Ce n’est pas du tout le même profil puisque Damyean Dotson est connu pour son shoot extérieur, et que Cleveland avait un certain besoin de tirs à 3-points puisque la franchise a fini 20e de la NBA à l’adresse derrière l’arc, mais aussi 20e dans les tirs tentés, et 21e pour le nombre de paniers inscrits.

Pour l’instant, Cleveland est très calme sur le marché des transferts et les dirigeants souhaitent surtout miser sur le groupe qui avait bien terminé la saison.

INTERSAISON CAVALIERS 2020

Arrivées/signatures : Isaac Okoro, JaVale McGee (Lakers), Damyean Dotson (Knicks)

Départs : Tristan Thompson (Celtics), Alfonzo McKinnie (Lakers), Jordan Bell