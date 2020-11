Kristaps Porzingis se veut rassurant sur sa blessure au genou

De nouveau blessé au genou, le droit cette fois-ci, lors du premier match des derniers playoffs face aux Clippers, Kristaps Porzingis est passé sur le billard début octobre et l’intérieur star des Mavs poursuit depuis une nouvelle rééducation.

Cela dit, Porzingis se veut avant tout rassurant. Pour lui, cette déchirure d’un ménisque n’est rien en comparaison avec sa rupture du ligament du genou droit, subie lorsqu’il était encore chez les Knicks en février 2018.

« Je fais de la rééduc six jours par semaine », a ainsi indiqué Porzingis sur le site des Mavs. « Je fais beaucoup d’exercices de renforcement musculaire pour le quadriceps et je me concentre essentiellement sur cette rééducation en ce moment. Le point positif de cette situation, comparée à la rupture du ligament du genou droit, c’est que je vois des progrès au jour le jour. Avec la rupture du ligament, c’était comme marcher dans le désert. Cette fois-ci, ça avance plus vite et je sens des progrès. Je me sens bien. »

Evidemment marqué par cet enchaînement de blessures sur ses deux genoux, Porzingis a cependant dépassé le cap de la déception, voire de la déprime. A l’inverse, il se nourrit de son expérience douloureuse pour positiver.

« La manière avec laquelle je suis revenu de ma blessure au ligament, en faisant ma taille, ça montre ce que j’ai traversé et ce que je suis capable de surmonter. Cette blessure n’est pas comme celle des ligaments, que tu ressens pour le reste de ta carrière. Quand je suis revenu, je me sentais dans la meilleure forme de ma carrière. Si j’ai réussi à revenir de ça, alors cette petite blessure n’est rien en comparaison. Je pense que je vais revenir en pleine santé et je vais pouvoir produire du très bon basket pour Dallas. »

« Ce n’est qu’un petit obstacle en chemin »

Optimiste, Porzingis veut maintenir la dynamique positive autour de ses Mavs, et surtout de son association avec Luka Doncic. Avant ce nouveau pépin, la licorne lettone tournait notamment à 30 points et 9 rebonds de moyenne dans la Bulle, de quoi croire en un avenir doré dans le Texas.

« J’arrivais enfin à trouver mon rythme. Luka et moi, on jouait plutôt bien ensemble, et aussi avec nos autres coéquipiers. On arrivait lentement mais sûrement à trouver une entente collective dans notre manière de jouer. On était en rythme et je me sentais bien. C’est pourquoi c’était assez terrible d’avoir un nouveau coup dur comme ça. Mais j’ai aussi le sentiment que ce n’est qu’un petit obstacle en chemin. Je vais rebondir rapidement et je pense qu’on pourra reprendre les choses là où on les a laissées. »

Ayant récupéré Josh Richardson lors de la nuit de la Draft, les Mavs veulent se renforcer en défense, le talon d’Achille des Mavs ces dernières années. C’est de ce côté-ci du terrain que Dallas doit progresser avant de pouvoir figurer parmi les prétendants au titre.

« C’est bien qu’on soit mentionné parmi les favoris, mais je ne m’attarde pas trop là-dessus », conclut Porzingis. « En fin de compte, on doit aller jouer et prouver notre valeur sur le terrain. On a des objectifs collectifs et je reste persuadé qu’on ne peut que s’améliorer. On a un des groupes les plus jeunes de la ligue et on a de grandes choses à accomplir à l’avenir. On doit simplement rester concentrés et continuer à progresser chaque jour. Les résultats viendront ensuite. »