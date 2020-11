Les Lakers aimeraient prolonger Markieff Morris et Dwight Howard

Dans l’euphorie du titre, les Lakers espéraient tous se retrouver pour aller chercher le back-to-back. Un espoir qui n’a pas duré longtemps avec ce calendrier condensé : Danny Green devrait bientôt faire ses valises pour faire de la place à Dennis Schroder, qui vient lui pour prendre celle de Rajon Rondo, qu’on dit sur le départ.

En plus de ça, Avery Bradley pense à décliner sa « player option » pour tester le marché, Kentavious Caldwell-Pope a tiré un trait sur la sienne, et Kostas Antetokounmpo, Dion Waiters, J.R. Smith, Jared Dudley, Anthony Davis, Dwight Howard et Markieff Morris sont tous free agents.

Les Lakers vont devoir faire des choix, et selon le Los Angeles Times, ils aimeraient prolonger les deux derniers cités, en plus d’Anthony Davis évidemment. Dans le viseur aussi des Warriors, Dwight Howard a trouvé sa place comme « role player » capable de sacrifices, avec plus de 7 points et 7 rebonds de moyenne en 19 minutes.

Aux Lakers, il a retrouvé un plaisir de jouer qu’il avait perdu depuis des années. Il n’a que 34 ans et peut encore apporter beaucoup dans l’intimidation et l’activité.

Arrivé en cours de saison, Markieff Morris s’est montré précieux en playoffs. Il n’a compilé que 6 petits points de moyenne en 18 minutes, mais avec 42% de loin et un profil de vétéran hargneux très recherché parmi les candidats au titre, il pourrait prétendre à plus de responsabilités l’an prochain dans cet effectif repensé.