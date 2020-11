Danilo Gallinari étudie des offres de la conférence Est

Le transfert de Chris Paul acté, on imagine mal Danilo Gallinari prolonger au Thunder pour une nouvelle reconstruction, même si la dernière saison s’est très bien passée. L’ailier-fort italien, qui reste sur l’une de ses meilleures campagnes en carrière, serait sur les tablettes des Mavericks, mais le Dallas Morning News rapporte que la franchise de Luka Doncic n’est pas la mieux placée pour l’attirer.

En fait, l’agent de Danilo Gallinari aurait sur la table au moins deux offres d’équipes de la conférence Est. Il s’agirait de contrats de deux ans, peut-être de type 1+1, pour lui permettre de tester à nouveau le marché en juillet prochain. Le Heat serait sur sa piste, et comme l’Italien a annoncé que « jouer le titre » serait « plus important que le salaire », on peut imaginer que la deuxième équipe est aussi un candidat au titre. On pense à Toronto où il serait parfait dans un rôle d’ailier-fort polyvalent, ou à Boston. Pour Milwaukee, ce sera compliqué après les transferts de cette nuit, tandis que les Nets ont d’autres projets en tête…

Dernière donnée qui peut avoir son importance dans son choix : sa compagne attend leur premier enfant, et Gallinari a prévenu que ce serait aussi un choix familial. « La meilleure décision pour moi sera la meilleure décision pour moi et ma famille » avait-il expliqué au micro du podcast « Truth and Basketball with George Karl ». « Comme je l’ai dit, il y a un enfant qui va arriver, mon premier. Donc, ce sont des décisions qui se prennent ensemble. Je pense que le mieux, c’est de tout prendre en compte. Je ne dis pas que je vais me tourner uniquement vers des équipes qui se battent pour titre car je ne sais pas si elles vont m’appeler. »