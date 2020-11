Pat Riley et Erik Spoelstra saluent le travail de Dan Craig

C’est un membre historique du Heat qui a fait ses valises cet automne. En effet, Dan Craig avait intégré la franchise de Miami en 2003 et venait donc de passer 17 saisons en Floride, avant de s’engager avec les Clippers pour aider leur nouveau coach, Tyronn Lue.

D’abord chargé de la vidéo, puis du développement des joueurs, sans oublier un passage sur le banc de l’équipe affiliée du Heat en G-League avec laquelle il a remporté le titre en 2016, il était surtout devenu un assistant d’Erik Spoelstra depuis 2012 (avec cette parenthèse réussie en G-League donc).

Son travail depuis plus de quinze ans a par conséquent été salué par Pat Riley et Erik Spoelstra. Le premier a rappelé que Dan « faisait partie de la famille du Heat depuis longtemps » et ne lui souhaite que « le meilleur dans sa nouvelle aventure ».

Quant au coach, il a souligné le lien qu’il a entretenu avec son ancien collègue et lui prédit un avenir brillant.

« On a passé les 17 dernières années ensemble, côte à côte, en traversant les hauts et les bas. C’est un ami et un membre inestimable de mon staff. C’est un excellent coach et j’ai confiance en lui. Il va réussir dans ce nouveau chapitre de sa carrière. Un jour, il sera coach dans cette ligue. »