Goran Dragic : « Je suis ouvert à toute proposition »

À 34 ans, Goran Dragic se retrouve free agent après avoir été au bout de son contrat de 85 millions de dollars sur cinq saisons avec le Heat. Le meneur slovène a été l’un des joueurs majeurs de la franchise floridienne en playoffs, une campagne ternie par une blessure à la voûte plantaire qui l’a contraint à manquer une grosse partie des Finals.

À l’approche du début de la free agency, Goran Dragic a toutefois confié qu’il ne ressentait plus de douleur et se tenait prêt à débuter la saison 2020-2021.

« C’était très dur pour moi » confie-t-il ainsi dans un entretien avec Shams Charania. « Je voulais être là, je voulais jouer les Finals. J’en rêvais depuis tout petit. Malheureusement, je n’ai pas eu la chance d’être à 100%. J’aurais aimé pouvoir jouer comme je l’aurais voulu. Je faisais tout mon possible avec les traitements, pour revenir. J’ai réussi à le faire sur la fin, mais pour être honnête, la douleur était toujours importante. Mais j’ai fait tout ce qui était en mon pouvoir afin d’être là pour mes coéquipiers. Malheureusement, c’est comme ça. Ça m’est tombé dessus. Je l’ai accepté. C’est fini. Je me tourne vers de nouveaux challenges à présent. Je me sens bien, je n’ai plus de douleurs. Je peux bouger, courir, tout ça est derrière moi maintenant ».

Reste à savoir avec qui évoluera Goran Dragic en décembre prochain. Si le Heat tient fort logiquement la corde, le Slovène a rappelé qu’il étudierait toutes les options. Le meneur sait qu’il ne pourra prétendre aux mêmes émoluments que la saison dernière (à 19.2 millions de dollars), mais veut le « respect » qu’il mérite.

« Pour moi, le plus important est de sentir qu’on me respecte, parce que j’ai énormément travaillé sur mon jeu et je pense avoir toujours joué dur », ajoute-t-il. « Bien sûr, je sais que Miami veut me faire revenir. J’espère qu’on pourra finir cette aventure jusqu’en finale l’an prochain et gagner cette fois. Mais je sais aussi que ça fait partie des affaires. Il y a beaucoup d’options. On verra. Je suis ouvert à toute proposition. À partir de là, on verra laquelle sera la meilleure, que ce soit pour moi et ma famille. Miami est en haut de la liste. Ils ont toujours été supers avec moi. J’espère que nous arriverons à nous entendre ».