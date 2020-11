Chris Finch va retrouver Nick Nurse à Toronto

Pendant de longues saisons et dans divers championnats, Chris Finch a affronté Nick Nurse sur le banc. Désormais, il sera son adjoint à Toronto nous apprend ESPN.

Cet assistant coach, déjà passé par Houston (2011-2016), Denver (2016-2017) et New Orleans (2017-2020), possède également, comme le coach de l’année 2020, une longue expérience d’entraîneur à l’étranger et en G-League.

Et c’est dans ce contexte qu’il a déjà affronté Nurse. D’abord en Angleterre, puis à nouveau en G-League. Alors qu’elle s’appelait encore la D-League, il a même inscrit son nom au palmarès du trophée d’entraîneur de l’année (en 2010) juste avant Nurse, sacré lui en 2011. Ces mêmes années, les deux hommes avaient aussi remporté le titre en G-League avec leurs équipes respectives.

Finch rejoint les Raptors pour remplacer Nate Bjorkgren, engagé par les Pacers comme « head coach ».