Chris Paul répond aux rumeurs qui l’envoient aux Suns ou aux Knicks

Comme l’an passé, deux meneurs All-Star pourraient être échangés, et il s’agit à nouveau de Russell Westbrook et de Chris Paul. L’an passé, c’était l’un contre l’autre, et cette fois, il pourrait tous les deux déjà refaire leurs valises. Pour CP3, on évoque ainsi la piste de Phoenix où il pourrait retrouver Monty Williams, son ancien coach à la Nouvelle Orléans. Invité de Jimmy Fallon, le meneur du Thunder a forcément été interrogé sur cette rumeur…

« Mon gars, je vais entrer dans ma 16e saison. J’ai entendu toutes les rumeurs qu’il était possible d’entendre… On apprend à maîtriser ce qu’on peut maîtriser… Je m’entraîne, je me tiens prêt pour la saison. Si quelque chose se passe, ça se passera… J’adore être à OKC avec notre équipe. On a un nouveau coach depuis hier. La NBA change en permanence. »

Fallon montre alors un montage où l’on voit Chris Paul sous le maillot des Knicks. C’est l’une des destinations possibles puisque son ancien agent est désormais le président de la franchise. « Jimmy, je n’en sais rien… Tu en sais sans doute plus que moi« .

Dans cette interview, Jimmy Fallon évoque aussi un petit match organisé avec Barack Obama pour son anniversaire lorsqu’il était encore Président. Une rumeur raconte que l’ancien Président des Etats-Unis avait envoyé au sol Chris Paul sur un cross. Alors, mythe ou réalité ? La réponse dans la vidéo.