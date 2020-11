Draft 2020 : LaMelo Ball testé par les Warriors, les Hornets et les Pistons

Il y a encore quelques jours, LaMelo Ball n’avait fait que s’entretenir avec plusieurs équipes. Puis, il a enfin passé un essai avec les Wolves alors même que sa cote remontait petit à petit.

ESPN nous apprend qu’il a désormais effectué de nouveaux workouts, ce jeudi et toujours en Californie, avec les Warriors (2e choix de la Draft), les Hornets (3e) et les Pistons (7e). Confirmant ainsi l’intérêt grandissant de la franchise de Detroit même si cette dernière est sans doute trop loin, avec son septième choix, pour le sélectionner. Sauf si les Warriors et les Wolves envisagent de le sélectionner pour l’échanger ensuite à Detroit…

Le frère de Lonzo s’est également soumis à un examen médical, dont les résultats seront distribués aux 30 équipes NBA d’ici mercredi prochain, le jour de la Draft.