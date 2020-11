Duncan Robinson revient sa non-sélection le soir de la Draft 2018

À l’approche de la Draft, les joueurs NBA sont souvent interrogés sur la façon dont ils ont vécu leur « Draft night ». Le Bleacher Report s’est penché sur les cas de ceux qui ont eu le temps de voir leur vie défiler au rythme des 60 noms prononcés : les grands oubliés de la Draft, comme l’ont été Raja Bell, Earl Boykins, et donc Duncan Robinson.

Celle-ci n’est effectivement pas une science exacte et a laissé de nombreux « futurs grands » sur le carreau, comme Ben Wallace, John Starks ou plus récemment Fred VanVleet, champion NBA avec les Raptors en 2019.

Un profil pourtant très recherché

Lors de la dernière finale NBA, Duncan Robinson faisait partie d’un groupe de six joueurs à ne pas avoir été draftés, comprenant notamment Alex Caruso et Quinn Cook côté Lakers, Kendrick Nunn et Derrick Jones Jr côté Heat.

Même s’il n’a jamais croulé sous les sollicitations et qu’il avait finalement atterri dans le petit Williams College (Massachusetts) évoluant en troisième division NCAA avant d’être transféré à Michigan l’année suivante, Duncan Robinson avait confiance en ses chances au soir de la Draft 2018, dans une ligue plus que jamais attirée par les joueurs de son profil. « J’ai vraiment senti que j’étais assez bon pour être drafté », a-t-il confié.

Avant la Draft, le shooteur avait réalisé 12 workouts, avec certaines des équipes qui avaient demandé à le revoir. Quelques jours avant le grand soir, il était encore en séance avec les Celtics, qui l’avaient sollicité en raison d’une absence de dernière minute. « J’ai fait tout ce qu’il fallait pour y arriver », s’est-il rappelé.

Duncan Robinson a même décliné la proposition de son coach de Michigan, John Beilein, de lui présenter un agent spécialiste des championnats professionnels étrangers.

De la Summer League à titulaire en finale NBA

Prudent mais confiant depuis la maison familiale au soir de la Draft 2018, il sait que les Grizzlies ont exprimé un fort intérêt, et que son workout avec OKC, qui dispose de trois choix au deuxième tour, s’était très bien déroulé. Mais son enthousiasme est progressivement retombé. Sa mère est même allée se coucher avant la fin !

« Ce qui est intéressant avec la Draft, c’est qu’elle représente au mieux votre position par rapport à vos homologues. Les équipes choisissent dans l’ordre les 60 meilleurs gars qui, selon elles, les aideront à gagner. Et je n’ai pas fait partie de ces 60 », a-t-il poursuivi. « À ce moment-là, je n’étais pas fâché, mais je me disais : « Wow, personne ne pense vraiment que je vais être sélectionné, même ma propre mère ». La fin de la Draft est arrivée et il y a eu une déception interne ».

Comme pour ses illustres prédécesseurs, Duncan Robinson a donc dû se frayer un autre chemin pour rejoindre la ligue et briller au plus haut niveau comme il a pu le faire cette saison jusqu’en finale NBA avec Miami. Le Heat, qui n’avait pas de choix de Draft, avait pour sa part remarqué les capacités de Duncan Robinson sur le tir extérieur.

« Coach Spoelstra est le seul à m’avoir appelé avant la Draft pour me dire que si je n’étais pas sélectionné, ils adoreraient m’avoir pour leur Summer League. Donc, cela signifiait beaucoup pour moi ».

Deux ans plus tard, le sniper du Heat fait partie des gâchettes les plus efficaces de la ligue et mesure le chemin parcouru depuis ce fameux 21 juin 2018. « C’est un jour pour réaliser les progrès effectués et admettre que je me suis beaucoup amélioré depuis ».