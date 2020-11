Tyronn Lue et Chauncey Billups, un duo d’amis pour diriger les Clippers

L’amitié entre Tyronn Lue et Chauncey Billups ne date pas de leur arrivée en NBA. Le premier a grandi en banlieue de Kansas City, à la frontière de l’état du Kansas, tandis que le second a fait ses gammes dans l’état voisin du Colorado.

Les deux meneurs ont ainsi été amenés à se croiser à l’époque des tournois AAU, d’après les souvenirs de l’un des coéquipiers de Tyronn Lue au lycée de Raytown, Terry Nooner. « Je me souviens l’avoir vu au retour d’un tournoi AAU où il avait joué contre Chauncey et il me disait juste à quel point il était bon et il reproduisait les petits moves qu’il avait vu Chauncey faire », s’est il remémoré.

« On devait avoir 16-17 ans, avait pour sa part rappelé Tyronn Lue pour le Denver Post. « Je faisais beaucoup de trash-talking et lui était un gars plutôt calme, mais le courant est passé et on est devenus amis depuis ce jour ».

« Les deux ensemble, ça va être comme Batman et Robin »

Pendant dix ans, les deux collègues ont continué à s’affronter sur la plus grande scène basket du monde. Tyronn Lue a remporté deux titres de champion avec les Lakers en début de carrière pour finalement raccrocher en 2008-2009, puis se reconvertir dans le coaching avec succès puisqu’il décrochera un nouveau titre avec les Cavs en 2016.

Cinq fois All-Star, Chauncey Billups a laissé une toute autre empreinte en tant que joueur en 17 ans de carrière (1997-2014), notamment aux Pistons où son maillot a été retiré et où il a été sacré MVP des Finals 2004 remportées par Detroit.

Pour la première fois, les deux compères vont donc évoluer dans le même camp, Lue en tant que coach et Billups comme premier assistant. Pour l’ancien meneur Mo Williams, qui a compté Chauncey Billups comme mentor durant ses jeunes années puis qui a ensuite joué pour Tyronn Lue aux Cavs, les Clippers ont visé juste en les associant.

« Ce sont les deux meilleurs amis du monde, a souligné Mo Williams, désormais coach d’Alabama State. Il n’y a pas mieux que Chauncey comme premier lieutenant à avoir à ses côtés, quelqu’un sur qui tu peux vraiment compter. Maintenant que je suis dans le coaching, je peux dire que c’est l’aspect le plus important quand tu as un staff. Il faut bien sûr avoir des gars en qui tu peux croire et avoir un relationnel où tout le monde peut coexister. Je pense que Chauncey va l’aider sur beaucoup d’aspects, avec son savoir, son rapport avec les joueurs, sa compréhension du jeu. C’est un gros coup de l’avoir fait venir ».

Comme l’a résumé Danny Nee, ancien coach de Tyronn Lue à Nebraska : « Les deux ensemble, ça va être comme Batman et Robin ».