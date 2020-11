Covid-19 : Meyers Leonard s’interroge sur la gestion d’éventuels cas positifs pendant la saison

La gestion de la fin de saison 2019-2020 a été une franche réussite d’un point de vue sanitaire, aucun joueur n’ayant été testé positif au Covid-19 dans la « bulle » en plus de deux mois de compétition. Mais qu’en sera-t-il de l’exercice 2020-2021, qui n’aura pas lieu dans un environnement fermé ?

Comme on peut le voir aujourd’hui dans les championnats européens, les protocoles mis en place n’ont pas empêché le virus de se répandre aussi chez les joueurs, provoquant de nombreux reports de matches.

Le calendrier NBA approuvé par les joueurs prévoit pour l’instant une saison condensée avec 72 matchs de saison régulière en moins de cinq mois (du 22 décembre au 16 mai). Que va-t-il se passer si un joueur est testé positif et force l’ensemble de son équipe à une mise en quarantaine d’au moins sept jours par mesures de précaution ?

« Il va y avoir des gens qui vont être testés positifs. Je ne sais pas dans quelle mesure, mais ça va arriver »

Pour l’heure, la ligue est encore en phase de réflexion pour trouver le meilleur moyen de se rapprocher du risque zéro sur ce point. Le flou qui règne autour d’un sujet pourtant crucial inquiète en tout cas Meyers Leonard, représentant du Heat auprès du syndicat des joueurs.

« Sans connaître tous les tenants et les aboutissants, ça a sans doute du sens d’un point de vue économique de débuter pour le 22 décembre, jouer à Noël et de jouer plus de matches sur la même période », a déclaré le futur free agent. « Mais je sais qu’il y aura plein de choses qui concernent l’aspect logistique qui ne seront pas faciles. Les discussions sur ce sujet ont été très animées et très difficiles ».

Avec les voyages, le transport sur place, les séjours dans les hôtels, les « road trip », Meyers Leonard n’a pas hésité à mettre les pieds dans le plat : « Il va y avoir des gens qui vont être testés positifs. Je ne sais pas dans quelle mesure, mais ça va arriver. Et alors, qu’est-ce qu’il se passera ? C’est un moment difficile auquel nous faisons tous face. Ce virus est vraiment étrange. Ça va être intéressant de voir comment la ligue va gérer tout ça ».

En mars dernier, dès l’annonce du test positif de Rudy Gobert, la saison avait été suspendue. Pour cinq mois…