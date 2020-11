Ben Simmons a bien été au cœur du design du nouveau maillot « City Edition » des Sixers. L’Australien avait gagné son pari avec Chris Heck, le président de l’équipe, et il a donc eu droit de peser sur le choix de l’équipe.

Marqué par un poster d’Allen Iverson avec son mythique maillot noir de Philadelphie, qu’il avait dans sa chambre en grandissant, le All-Star a donc poussé pour un retour de la tunique, pour également fêter les vingt ans des Finals 2001. Néanmoins, le club a adapté le maillot, ne voulant pas juste reprendre celui du début des années 2000.

Si les Sixers retrouvent donc le noir, ainsi que le rouge et le bleu, le reste est assez différent.

Ainsi, Philadelphie a souhaité multiplié les clins d’œil historiques. On trouve ainsi la « Cloche de la Liberté » sur le short, ainsi que le fameux serpent « Join, or Die » de Benjamin Franlkin.

Sur le haut du maillot, ESPN assure que l’équipe s’est creusée la tête pour trouver un symbole marquant de la nuit dans la Cité de l’Amour Fraternel. Le choix est tombé sur « Boathouse Row », une série de maisons au bord de la rivière Schuylkill, qui abritent des clubs d’aviron et qui sont illuminées depuis 1979.

Les Sixers avaient d’ailleurs essayé de dessiner le contour des maisons en pointillés, pour rappeler les illuminations, mais les coutures ne tenaient pas après plusieurs lavages.

« C’était vraiment cool de faire partie de tout ça, et j’espère le refaire », explique Ben Simmons. « C’était très enrichissant, de voir à quel point ça prenait du temps. »

Consulté par l’Australien, Allen Iverson assure qu’il aime lui aussi beaucoup ce nouveau maillot.

« Je les adore. C’est même un peu difficile de les voir. On les regarde et on s’imagine les porter, avec le bandeau, la protection au poignet, le manchon, pour leur apporter sa propre touche. » Ces maillots devraient également s’accompagner d’un terrain spécial, alors que le club promet que les maillots 2001 reviendront. Un jour…