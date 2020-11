[bon plan] Un code promo pour profiter de -25% sur tout le Nike Store

Avant le Black Friday et bien sûr avant Noël, place aux « Single Days », cette fête qui nous vient de Chine où l’on célèbre chaque 11 novembre les célibataires. Sur le Nike Store, cette fête dure pendant cinq jours, du samedi 7 novembre 20h jusqu’au mercredi 11 novembre 23h59, et on profite de -25% sur l’ensemble du site !

Du côté des chaussures, voici ce que ça donne :

La LeBron 18 est à 142,50 euros, au lieu de 189,99 euros ;

est à 142,50 euros, au lieu de 189,99 euros ; La Zoom Freak 2 est à 90 euros, au lieu de 119,99 euros ;

est à 90 euros, au lieu de 119,99 euros ; La Mamba Fury est à 82,50 euros, au lieu de 109,99 euros ;

est à 82,50 euros, au lieu de 109,99 euros ; La KD 13 est à 112,50 euros, au lieu de 149,99 euros ;

est à 112,50 euros, au lieu de 149,99 euros ; La Kybrid 2 est à 97,50 euros, au lieu de 129,99 euros.