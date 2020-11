Les Rockets montrent l’exemple en matière de diversité

Pour Adam Silver, qui soutient à 200% le mouvement Black Lives Matter, il est évident que « la NBA doit faire mieux » en terme de diversité dans les postes à responsabilités dans les franchises. Pour Masai Ujiri, le président des Raptors, le « sport en général » a besoin de « plus de personnes issues des minorités et de plus de personnes noires à des postes plus élevés. Et il y en a beaucoup qui méritent des postes plus élevés« .

A Houston, le message est passé puisque la franchise va débuter la prochaine saison avec un coach noir et un GM noir, avec Stephen Silas et Rafael Stone, nommés cet automne en remplacement de Mike D’Antoni et de Daryl Morey. Les Rockets étaient plutôt des mauvais élèves puisque la franchise n’a pas eu de coach noir depuis 1988 (si on excepte l’intérim de J.B. Bickerstaff…), et il s’agissait de Don Chaney. Quant à Stone, il est tout simplement le premier GM noir de l’histoire de la franchise. Ils ne sont que 7 à ce poste dans toute la NBA. Sept comme le nombre de coaches noirs sur les 30 franchises.

« C’est gratifiant d’être dans cette situation avec Rafael et cette franchise » a réagi Silas. « Cela commence par Tilman (Fertitta). Pour lui, et je ne crois pas penser autrement, j’étais le meilleur pour ce poste et c’est génial. C’est comme ça que ça devrait être dans l’ensemble de la NBA. On ne veut pas de coup de main. On veut juste être sur le même pied d’égalité. Et c’est comme ça dans cette franchise. »

« Avec Stephen et Rafael, nous pensons que nous avons les meilleurs et les plus brillants à ces postes, et il se trouve qu’ils sont afro-américains »

Silas est donc devenu cette semaine le 7e coach noir en NBA pour la saison à venir, avec Doc Rivers, Tyronn Lue, Lloyd Pierce, Dwayne Casey, Monty Williams et J.B. Bickerstaff, et il a une pensée pour ses confrères assistants qui n’ont pas eu sa chance. « Je pense à tous les gars qui ont passé des entretiens pour ces boulots. Ils sont tellement. J’ai travaillé avec Jamahl Mosley à Dallas, et il a eu des opportunités. Wes Unseld Jr. a un profil très similaire au mien, et c’est difficile pour nous… Donc, c’est vraiment gratifiant d’être dans cette situation. »

Pour Houston, il est essentiel que tous les entraîneurs soient traités de la même façon, quelles que soient leurs origines et leur couleur de peau. « C’est un engagement de la part de notre propriétaire et de la direction de nous assurer que nous prêtons attention à toutes candidatures qualifiées et de nous assurer que tout le monde puisse postuler lorsque nous cherchons à pourvoir nos postes » explique Tad Brown, le président des Rockets. « Notre organigramme représente la composition de notre ville. Nous sommes une franchise où les minorités sont majoritaires entre les Rockets et Clutch City Sports and Entertainment. Cela représente Houston, la ville la plus diversifiée du pays. Avec Stephen et Rafael, nous pensons que nous avons les meilleurs et les plus brillants à ces postes, et il se trouve qu’ils sont afro-américains. »

A l’image d’un Doc Rivers ou d’un Lloyd Pierce, Silas a prévenu qu’il allait s’impliquer dans le mouvement contre l’injustice sociale et l’injustice raciale, et il remercie Rick Carlisle pour son action à Dallas. « Rick me permettait d’assister aux réunions avec le maire, le chef de la police et d’autres décideurs à Dallas, et nous pouvions leur exprimer nos sentiments et nos idées pour apporter des changements. Il y a effectivement eu des changements de politique à Dallas simplement parce que Rick était très engagé. »