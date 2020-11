À Philadelphie, Daryl Morey redécouvre les joies de la Draft

Sam Dekker. Ce n’est pas un joueur qui a laissé de grands souvenirs en NBA, mais l’histoire retient que c’est le dernier joueur drafté au premier tour par les Rockets. C’était en 2015.

Depuis, comme le rappelle NBC Sports, Houston n’a plus sélectionné au premier tour, et en rejoignant Philadelphie, Daryl Morey va retrouver les joies de la préparation de la Draft. D’autant plus que les Sixers possèdent cinq choix, dont le 21e. Aucune équipe n’a autant de picks dans cette Draft. Il a donc 12 jours pour faire le(s) bon(s) choix.

« Ce qui est bien, c’est qu’Elton Brand se donne à fond sur ces cinq choix » a-t-il répondu en conférence de presse. « À Houston, même si nous n’avions pas de choix cette année, nous en discutions aussi. Quand vous n’avez pas de choix, c’est davantage de préparation car on peut acheter un second tour ou se tourner vers des joueurs non draftés, comme le fameux qui a rebondi entre nous, Philly et Minnesota (ndlr : il évoque Robert Covington). »

Pour le nouveau président, c’est donc une préparation différente mais son GM s’est donc occupé de tout. « Même si nous n’avons pas eu de rencontre, je pense vraiment que nous serons prêts. Ils sont prêts, et puis à Houston, on se préparait depuis six mois, avant et pendant le passage dans la « bulle ». J’espère que c’est toujours dans ma tête. »

Pour l’instant, rien ne filtre sur les intentions des Sixers, puisqu’ils n’ont pas effectué d’essai. Mais on sait qu’ils ont discuté avec le meneur Tyrell Terry, et qu’ils sont intéressés par l’arrière Desmond Bane. Leur point commun : ce sont de bons shooteurs à 3-points.

Avec autant de choix en leur possession, il faut surtout s’attendre à ce que les Sixers en utilisent pour des échanges…