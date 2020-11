Sponsors : un nouveau logo sur le maillot du Heat

Finaliste 2020, et partenaire de cette firme depuis 2017, le Heat ne portera plus un patch Ultimate Software la saison prochaine.

Le club a dévoilé quelques-uns de ses maillots 2020/21, et désormais on trouvera le logo UKG. Miami ne change pas pour autant de sponsor, puisque UKG est né de la fusion de Ultimate Software et de Kronos Group. La naissance de cette nouvelle entité date du 1er octobre 2020, et le Heat s’est donc empressé de modifier ses maillots.

Au passage, on a d’ailleurs la confirmation que le Jumpman de Jordan Brand sera bel et bien présent sur toutes les éditions « Statement » des maillots à partir de la saison prochaine. C’est valable pour les trente franchises NBA.