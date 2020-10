NBA 2K21 : les premières images de gameplay sur consoles de nouvelle génération

Les trailers plein de highlights font toujours leur effet, mais c’est le gameplay que les joueurs attendent.

Ce mardi, les premières réponses ont débarqué sous la forme d’une vidéo d’un peu moins de quatre minutes. Erick Boenisch (producteur exécutif de Visual Concepts) et Mike Wang (directeur gameplay) s’y affrontent dans un match entre les Warriors et les Pelicans.

Difficile de voir une énorme différence au premier coup d’œil avec les consoles actuelles. Pour le moment, le jeu semble surtout s’affiner, avec quatre points mis en avant dans ce premier aperçu et le communiqué publié par 2K.

– Temps de chargement ultra-rapides : en utilisant les disques SSD des consoles de nouvelle génération, NBA 2K21 propose désormais des temps de chargement très courts qui plongent les joueurs directement dans l’action

– Plus proche du vrai basket : les avancées amenées par les consoles de nouvelle génération en matière de mouvements, d’impacts, de tirs, de dribbles et plus encore réduisent l’espace entre jeu et réalité

– La salle prend vie : un nouveau standard dans l’interaction de la foule, avec plus de 150 personnages uniques dirigés par l’intelligence artificielle qui peuplent le Lower Bowl de la salle

– De nouvelles perspectives pour le jeu : grâce à la nouvelle caméra sur rails, les joueurs ainsi transportés sur le parquet, bénéficient d’une vue complète du jeu, et profitent de la représentation visuelle des joueurs et de la salle

Les temps de chargement, les personnages au bord du terrain et la nouvelle caméra restent des nouveautés appréciables mais assez mineures, tout comme la présence d’une nouvelle équipe de commentateurs supplémentaire. Elles ne concernent, en tout cas, pas l’essentiel : le basket. Là-dessus, l’amélioration reste floue.