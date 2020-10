Jared Dudley : « On savait que le Heat serait trop court »

Toujours aussi bavard, Jared Dudley a évoqué la finale face au Heat, et cette victoire en six manches. Les Lakers étaient favoris après avoir perdu trois rencontres en trois tours, et l’ailier reconnaît que lui et ses coéquipiers étaient conscients de leur supériorité.

« On savait qu’ils seraient trop courts. Soyons simplement honnêtes. On le savait » répète-t-il à Bill Simmons. « Mais on savait aussi qu’on ne pouvait pas baisser notre garde. Dans l’ensemble, ils étaient très semblables aux Warriors avec Bam Adebayo qui est leur Draymond Green, et ils ont deux shooteurs qui ne sont pas aussi bons, mais qui peuvent sortir d’écrans loin du ballon, ils peuvent croiser, ils peuvent pénétrer, ils recherchent leurs shooteurs… »

Pour les Lakers, il s’agissait donc de limiter l’impact des shooteurs, et bien évidemment les blessures de Goran Dragic et de Bam Adebayo ont aidé. « Pour nous, il s’agissait d’être concentrés et déterminés sur ce qu’on pouvait contrôler. Ne laissons pas Robinson prendre ces 3-points qui montrent qu’on a baissé notre garde. Herro est un rookie, et on sait que ses pourcentages vont s’équilibrer. Il mettait tous ses floaters, tous ses tirs difficiles… Mais on savait qu’il allait redescendre sur terre. »

Et Jimmy Butler ? Est-ce qu’il y avait un plan pour le contrer ? « Concernant Jimmy, on l’a un peu trop respecté. On voulait le forcer à aller sur sa gauche, on n’a pas fait de prise à deux au poste, on l’a laissé aller au cercle et il a marqué des paniers faciles. Il nous a fallu attendre le Game 6 pour commencer à faire des prises à deux et le prendre sur tout terrain. »