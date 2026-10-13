Pour John Havlicek, Paul Pierce était le « meilleur joueur en un-contre-un de l’histoire des Celtics ». Boston a pourtant vu passer de sacrés attaquants, de « Hondo » lui-même à Larry Bird, Kevin McHale ou Kevin Garnett.

Il faut dire que « The Truth » avait cette capacité à toujours trouver une ouverture. Faux lent qui donnait l’impression de toujours jouer à ras du sol, il était néanmoins capable de prendre de vitesse n’importe quel défenseur et de postérizer les pivots les plus intimidants de la ligue.

La preuve avec ce Top 34 de cette véritable « usine à basket ».