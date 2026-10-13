Pour John Havlicek, Paul Pierce était le « meilleur joueur en un-contre-un de l’histoire des Celtics ». Boston a pourtant vu passer de sacrés attaquants, de « Hondo » lui-même à Larry Bird, Kevin McHale ou Kevin Garnett.
Il faut dire que « The Truth » avait cette capacité à toujours trouver une ouverture. Faux lent qui donnait l’impression de toujours jouer à ras du sol, il était néanmoins capable de prendre de vitesse n’importe quel défenseur et de postérizer les pivots les plus intimidants de la ligue.
La preuve avec ce Top 34 de cette véritable « usine à basket ».
Paul Pierce
Paul Pierce
Boston Celtics · Conférence Est · Atlantic
Âge · 2016-17
39 ans
Nationalité
USA
Poste
Ailier (F)
Taille
201 cm
Poids
107 kg
Club NBA
Boston Celtics · #34
Draft
1998 · R1 #10
Université
Kansas
Saisons NBA
1998-99 → 2016-17
Matchs NBA
1343 en saison régulière · 170 en playoffs
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