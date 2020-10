Draft 2020 : Deni Avdija veut rassurer sur son adresse à 3-points et aux lancers-francs

[happy birthday] Le Top 34 de Paul Pierce en carrière « The Truth » fête ses 43 ans ce 13 octobre. L’occasion de revoir ses 34 plus belles actions en carrière, entre tirs décisifs, paniers acrobatiques et dunks puissants.