Le talon d’Anthony Davis inquiète…

En le voyant au sol, grimaçant, on n’a pas pu s’empêcher de penser à Kevin Durant, fauché en pleine finale NBA la saison passée. On sait qu’Anthony Davis est gêné par son talon droit depuis la série face aux Nuggets, et cette fois, on a bien cru que le tendon d’Achille avait lâché…

C’était à la fin du premier quart-temps, et même dans le « money time », on l’a vu à nouveau se tenir le tendon puis boitiller. Cela ne l’a pas empêché de compiler 28 points et 12 rebonds, mais il y a forcément de l’inquiétude.

« Iggy m’a plus ou moins marché dessus. Cela a aggravé la blessure, mais ça ira pour dimanche » a-t-il d’abord répondu à la presse. Une réponse qui n’a pas grandement convaincu, et nos confrères sont revenus à la charge. « C’est arrivé dans la dernière série face aux Nuggets. Je crois que c’est dans le Game 5 sauf erreur de ma part (ndlr : c’est le Game 4). Iggy a juste aggravé la blessure. Je suis sorti à la fin du premier quart-temps, et c’est revenu à la normale. Il faut juste que je continue de bouger. Il ne faut pas que j’essaie de rester assis. Il faut que l’adrénaline se maintienne, et j’ai pu continuer à jouer. »

Il sera donc sur le terrain dimanche soir, même s’il s’est aussi fait une frayeur à la cheville en fin de match, et il ne ressent pas de pression particulière après ce revers dans la cinquième manche.

« Il n’y a pas de pression. On est aussi motivés qu’eux. On est motivés pour gagner le titre autant qu’eux. Ils savent qu’ils doivent gagner tous les matches, mais on sait qu’on doit aussi gagner. On veut finir le boulot, et récupérer le trophée autant qu’eux. C’est juste une question d’exécution. Comme je l’ai dit, on a craqué trop souvent en défense, et si on ne se loupe pas, c’est un match différent. On doit faire mieux en défense, et faire attention. Duncan Robinson s’est retrouvé trop souvent tout seul. Il y a eu des actions à 4-points. Des rebonds offensifs. Ce sont des choses qu’on peut contrôler. »