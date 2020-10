Ils n’ont toujours pas perdu avec le « Mamba Jersey » sur le dos, et les Lakers ont décidé de porter le maillot hommage à Kobe Bryant vendredi soir pour le Game 5. Initialement, ils devaient le porter à nouveau en cas de Game 7 face au Heat, mais ils ont prévenu la NBA qu’ils tenteraient de remporter vendredi soir leur 17e titre avec ce maillot noir, dessiné par Kobe Bryant.

Un choix validé par Vanessa Bryant, la veuve de Kobe, et dans la « bulle », les Lakers en sont à 4-0 avec ce maillot, et on souvient bien évidemment du game winner d’Anthony Davis face aux Nuggets sous cette tunique. « Bien sûr, nous représentons Kobe… Surtout dans ces maillots. C’est son maillot. Il l’a créé, et à chaque fois qu’on le porte, on veut gagner » avait récemment expliqué Davis.

Triste ironie de l’histoire, c’est un 26 janvier 2018 que les Lakers ont porté pour la première fois ce maillot en match, et c’était face aux Bulls. Deux ans plus tard, jour pour jour, c’est un 26 janvier que Kobe Bryant, sa fille Gianna et sept autres personnes décédaient dans un accident d’hélicoptère.