Isaiah Thomas : « Pendant trois ans, j’ai tenté de défier les meilleurs joueurs du monde sur une jambe »

Il intervient régulièrement sur les réseaux sociaux pendant ces playoffs, et la bonne nouvelle, c’est qu’Isaiah Thomas est enfin à 100% de ses moyens physiques, et on pourrait donc le revoir sur un terrain la saison prochaine. C’est ce qu’il vient d’annoncer à ESPN. Opéré de la hanche il y a cinq mois, il ne ressent plus aucune douleur.

« C’est le jour et la nuit pour moi. Je n’ai plus aucune douleur, et j’ai retrouvé toute ma mobilité » assure l’ancien meneur All-Star. « Pendant trois ans, j’ai tenté de défier les meilleurs joueurs du monde sur une jambe. Le matin, j’avais besoin de l’aide de mes enfants pour mettre mes chaussettes. Aujourd’hui, je peux soulever des poids. Je peux faire des squats. Je peux m’entraîner deux fois par jour. Je peux couper au panier, m’arrêter puis reprendre… J’ai l’impression d’avoir à nouveau 31 ans, et il y a des preuves scientifiques pour le montrer. »

Âgé de 31 ans, Isaiah Thomas avait passé la saison aux Wizards avant d’être échangé aux Clippers puis d’y être coupé. C’était il y a sept mois, et plutôt que de galérer à nouveau, il a profité de la pause pour se faire opérer une bonne fois pour toutes, et le chirurgien lui a posé une prothèse artificielle.

« D’une certaine façon, la pause liée au Covid a été une aubaine pour ma carrière » reconnaît-il. « Cela m’a permis de prendre du temps pour l’opération, et revenir au niveau physique nécessaire pour jouer en NBA. J’ai fait le bon choix, et je suis impatient de montrer aux gens que je peux encore être productif pour une équipe. »