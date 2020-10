LeBron James savoure son duel avec Jimmy Butler

C’est bien mal connaître Jimmy Butler que de penser que la star du Heat allait rester les bras croisés, même avec deux blessés sur le dos, et se laisser fesser par les Lakers en finale NBA, sur la scène mondiale.

« Jimmy Buckets » est de la trempe de ces leaders qui ne renoncent jamais, quel que soit le défi à relever, et celui de cette nuit était taillé à sa mesure.

L’ailier de Miami a ainsi livré le match de sa vie pour relancer la finale, avec un triple-double à 40 points, 11 rebonds, 13 passes décisives, des paniers « clutch » en fin de match, et même un peu de « trashtalking » à destination de LeBron James pour « couronner » le tout, forçant le « King » à reconnaître sa défaite sur ce Game 3.

« J’ai trouvé que Jimmy avait été phénoménal, » a-t-il déclaré après la rencontre. « Il a fait tout ce dont son équipe avait besoin ce soir et a sorti une grosse performance dans un match très important. On va revoir tout ça à la vidéo et essayer de trouver un moyen de faire mieux. Mais j’ai trouvé qu’il avait été super ».

Deux assoiffés de compétition

Par deux fois déjà, LeBron James a écarté Jimmy Butler (alors avec les Bulls) de la course au titre, en 2013 avec Miami (4-1) puis en 2015 avec Cleveland (4-2), à chaque fois en demi-finale de conférence. Pour ce troisième rendez-vous entre les deux joueurs playoffs, Jimmy Butler n’a toujours pas les faveurs des pronostics, mais fera tout son possible pour compliquer la tâche de LBJ, comme il l’a fait cette nuit. De quoi raviver sa soif de victoire.

« C’est la compétition à son meilleur niveau, » a lancé Jimmy Butler. « Je pense que LeBron a pris le meilleur sur moi bien trop souvent. Je le respecte pour ça, mais c’est une autre époque maintenant. J’ai un autre groupe de gars autour de moi, et nous sommes ici pour gagner, nous sommes ici pour nous battre ».

Un parfum de compétition ultime, malgré le contexte particulier de la « bulle », un duel intense et une finale NBA que LeBron James savoure à sa juste valeur alors qu’il s’approche de la fin de sa carrière.

« J’adore ça, » a-t-il poursuivi. « C’est l’un des plus gros compétiteurs de notre sport. On adore avoir ce genre d’opportunités, et pour moi, je ne sais pas encore combien de fois ça va se présenter. Donc pouvoir me battre avec un compétiteur aussi féroce que lui, c’est quelque chose dont je me rappellerais toujours quand j’en aurai fini avec le basket. Je vais regretter ces moments ».