Nike : lignes ciselées pour l’Ambassador 13 de LeBron James

Très sage la saison dernière, la ligne Ambassador sera plus travaillée en 2020. Le nouveau modèle propose une semelle découpée et une ligne bien plus basse.

Le mesh est toujours de mise sur l’empeigne, mais d’une manière qui semble plus travaillée, et ainsi plus flatteuse. On retrouve même un peu de cuir au talon.

Le coloris « Empire Jade » présenté ici ajoute un logo Nike en trois dimension.

Pas de date de sortie pour cette Ambassador 13 actuellement. Ce modèle est généralement réservé au marché asiatique.

via Kicks on Fire

