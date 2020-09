Caleb et Cody Matin, coéquipiers malgré eux

On n’échappe pas comme ça à son destin de jumeau fusionnel. Cody et Caleb Martin ont parfois tenté de prendre des chemins différents durant leur parcours. Rien n’y a fait. Au regard de leurs CV, les deux frères évoluent ainsi ensemble depuis leurs premières années. Et après avoir enchaîné le lycée d’Oak Hill, les facs de NC State et de Nevada, c’est au sein de la même franchise, à Charlotte, que les jumeaux ont effectué leurs grands débuts en NBA.

Pour cette nouvelle étape, Caleb Martin dit avoir tout tenté pour essayer de briller loin de Cody, drafté par les Hornets au deuxième tour. Non Drafté et donc free agent, Caleb a cherché un point de chute différent mais la proposition de Charlotte s’est finalement avérée être la plus intéressante.

« Je ne pensais même pas venir à Charlotte, a révélé Caleb Martin au NSN. À ce stade de notre carrière, Cody avait été drafté et j’en étais au point où je ne voulais pas donner l’impression que je voulais aller là où Cody était allé. Je faisais vraiment de mon mieux, je cherchais juste la meilleure opportunité et la meilleure situation pour jouer, mais je voulais que Cody fasse son propre truc. Il était temps que nous ayons nos propres identités et que nous montrions aux gens que nous pouvions jouer l’un sans l’autre et être de très bons joueurs ».

Un dernier match porteur d’espoir à Miami

La raison a fini par l’emporter et Caleb Martin a fini par opter pour les Hornets, la seule franchise qui pouvait lui offrir la possibilité de se développer avec l’équipe première.

« J’avais deux ou trois autres options et j’ai failli signer avec une autre équipe la veille, a-t-il ajouté. J’ai parlé à mon agent et à deux de mes amis. En passant en revue les dernières options, il est apparu que Charlotte était la meilleure option. Parce que l’équipe était si jeune, certains gars étaient en fin de contrat, ils avaient des vétérans plus âgés dans l’équipe qui n’allaient pas forcément beaucoup jouer parce qu’on allait miser sur les jeunes et mettre l’accent sur leur développement. Ils m’ont donné une opportunité et m’ont proposé un contrat pour le training-camp. J’y suis allé et j’ai joué aussi dur que possible, et je pense qu’ils ont vu quelque chose en moi qui m’a incité à rester ».

Après un passage par la case G-League, lui aussi a eu sa chance en NBA. En 18 matchs de saison régulière, Caleb Martin a rendu 6.2 points et 2.1 rebonds en 17 minutes en moyenne. Son dernier match a toutefois été son meilleur puisqu’il avait aligné 19 points, 7 rebonds, 4 interceptions et 3 passes décisives pour un succès 109-98 des Hornets à Miami.