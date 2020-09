Chris Paul se voit bien finir son contrat à OKC

Ce n’est pas une surprise vu qu’il touchera 85 millions de dollars sur les deux prochaines saisons mais Chris Paul entend bel et bien aller au bout de son contrat. Et rester à OKC ne le dérangerait pas, alors même que son nom circule à Milwaukee et Philadelphie.

« Je ne maîtrise pas tout ça. Sam Presti a été incroyable cette année, OKC a été incroyable cette année, et évidemment on verra ce que ça donnera cet été, ou ce que ça ne donnera pas » a répondu le meneur du Thunder, invité de First Take. « C’est bien d’être ici, près de ma famille. Personnellement, je vais laisser les choses se faire, et on verra ce qui se passe. Mais je suis dans un bon endroit. J’aurais aimé qu’on aille plus loin en playoffs, et je n’ai d’ailleurs pas l’intention de faire jouer ma clause. »

« Les gens essaient toujours de créer votre histoire. Personnellement, je vis dans l’instant présent »

Du côté des dirigeants, on est tout aussi enthousiaste à l’idée de le garder. « En dehors des conséquences immédiates après son échange, nous n’avons pas du tout parlé de l’avenir ou nous n’avons pas ressenti le besoin de le faire« , explique Presti à Sports Illustrated. « Vu que l’échange est intervenu si rapidement pour lui et l’a pris au dépourvu, nous avons pensé qu’il était important de bâtir un peu de confiance, des relations et d’aborder les choses en collaboration avec ses agents pour jauger ce qu’il avait en tête vis à vis de nous. Il n’a jamais bronché, et cela nous a donné confiance. »

La suite, c’est une qualification surprise en playoffs, et l’avenir de la franchise est radieux même s’il faudra déjà trouver un entraîneur. « Son professionnalisme, ses points de vue et sa maturité se situent à un autre niveau » poursuit Presti. « Nous traversons nous-mêmes une période de transition, et il y a quelque chose presque de poétique de le voir de retour à ce niveau, et de voir comment il a élevé le niveau de l’équipe. Tout ce que je peux dire, c’est que Chris a plus que répondu à nos attentes. »

Tout va pour le mieux entre les deux parties, mais est-ce que l’appel d’un candidat au titre ne sera pas plus fort que tout ? « Les gens essaient toujours de créer votre histoire. Personnellement, je vis dans l’instant présent » conclut Paul. « Si quelque chose doit se passer et que je suis transféré, je m’adapterai. Mais pour l’instant, je veux jouer. Je me sens bien physiquement. Je suis motivé. »