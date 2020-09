Pour John Calipari, Bam Adebayo a créé un poste : le « point-center »

Et dire que Team USA ne l’avait même pas choisi pour aller à la Coupe du monde 2019, lui préférant Myles Turner, Mason Plumlee et Brook Lopez… Il y a un an, Bam Adebayo n’était qu’un bon espoir de la NBA, et personne n’imaginait qu’il deviendrait All-Star et l’un des meilleurs joueurs des playoffs avec ses 17.8 points, 11.2 rebonds et 4.7 passes de moyenne. Surtout, personne ne l’imaginait devenir le dépositaire de l’attaque du Heat !

« Il a créé un poste » estime carrément John Calipari, son ancien coach à Kentucky, interrogé par le New York Times. « C’est un point-center, et donnez-moi le dernier à l’avoir été ? Ce que je veux dire, c’est que c’est un vrai point-center. Ce n’est pas un intérieur qui sait faire de passes. Il peut dribbler et vous débordez. Il peut faire des actions instinctives comme un meneur. Il peut faire des Eurosteps. Et il peut encore aller au rebond et contrer… »

On imagine que Mike Malone n’est pas du même avis puisque Nikola Jokic est aussi un vrai « point-center ». C’est dans un autre style, mais toute l’attaque des Nuggets tourne autour de lui, et le Serbe est capable de lancer des attaques par des passes longues, là où Bam Adebayo va préférer remonter le terrain.

Autre révélation de la saison à Miami, Duncan Robinson partage le même terme : « C’est essentiellement la définition d’un point-center. Bam peut faire du main à la main, il peut renverser le jeu, il peut faire du passe-et-va… Ca le libère vraiment et c’est une qualité unique. »

« Je fais partie de ces gars à qui on peut quasiment demander n’importe quoi »

Pour Erik Spoelstra, qui lui a donné les clés de son attaque, « Adebayo sera toujours impliqué en attaque qu’il s’agisse de faire une passe du haut de la raquette, de marquer de loin, ou simplement organiser le jeu pour les autres. On ne le sait pas tant qu’on ne sait pas ce que va faire la défense. »

Mais la mobilité et la polyvalence du pivot du Heat ne sont pas uniquement précieuses en attaque.

« Je fais partie de ces gars à qui on peut quasiment demander n’importe quoi » expliquait au début du mois Bam Adebayo à The Ringer. « De défendre des postes 1 à 5. De me coller sur le meneur titulaire pendant les cinq premières minutes d’un match. Des trucs de dingue comme ça. De me donner la balle et de me demander de faire les choix. J’ai le sentiment que je peux faire beaucoup de choses pour mon équipe. »