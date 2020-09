Anthony Davis : « Après mon échange aux Lakers, Rajon Rondo est le premier que j’ai appelé »

Critiqué en saison régulière par une bonne partie des fans des Lakers, Rajon Rondo prouve à quel point il peut être précieux dans ces playoffs. Une importance dont Anthony Davis n’a jamais douté, l’intérieur ayant déjà évolué avec le meneur avec les Pelicans, et s’entendant particulièrement bien avec lui.

« Nous avons le même esprit de compétition, la même volonté de gagner », explique-t-il. « Quand il est arrivé à La Nouvelle-Orléans, il m’a dit qu’il était venu parce qu’il avait le sentiment qu’on avait une chance de gagner. Avec DeMarcus (Cousins), moi, et Jrue (Holiday). Il pensait que c’était une belle opportunité pour lui d’aider notre équipe et de gagner le titre. DeMarcus s’est blessé, et ça a plombé notre saison et nos playoffs. »

Les Pelicans s’étaient pourtant qualifiés pour les demi-finales de conférence, balayant à la surprise générale les Blazers au premier tour avant de tomber face aux futurs champions, les Warriors, ensuite.

Anthony Davis était donc ravi de retrouver Rajon Rondo, suite à son transfert aux Lakers, en juillet 2019.

« Après mon échange aux Lakers, Rajon Rondo est le premier que j’ai appelé. Je lui ai dit que je voulais qu’il reste (aux Lakers) parce que je savais à quel point je brillais à ses côtés mais aussi que je connaissais ses qualités de leader, son état d’esprit sur le terrain et son désir de gagner. Pour avoir un gars avec cette intelligence de jeu, ce QI basket, aux côtés de LeBron, qui a aussi une grosse intelligence de jeu et un gros QI basket, mais aussi huit Finals de rang. Rondo a également un titre, donc ils savent ce qu’il faut faire. »

Outre leur entente dans le jeu, l’intérieur explique que le meneur est précieux pour le motiver en permanence, et le pousser constamment, des deux côtés du terrain.

« Rondo est toujours sur mon dos, à me pousser pour être le meilleur défenseur sur le terrain, et le meilleur attaquant également. Même quand ce n’est pas possible, il me dit que je dois contrer un tir, ou me rapprocher d’un adversaire, et quand la balle repart de l’autre côté du terrain, je dois y être aussi. Je lui dis : ‘Mais Do, c’est impossible’. Il me répond : ‘Je m’en fous, au final, tu dois être capable de le faire’. Il me pousse toujours pour faire l’impossible. Ce n’est pas simple mais si on veut gagner, il faut faire ce genre de trucs. Il est sur mon dos depuis que nous sommes coéquipiers, parce qu’il veut tirer le meilleur de moi. Il veut gagner. Je veux gagner. C’est comme s’il n’avait jamais remporté le titre, il y a dix ans. Il veut gagner autant que moi, et quand il y a quelqu’un qui veut gagner autant que vous, ça fait une bonne équipe » conclut-il ainsi.