Le MVP de la nuit : Nikola Jokic, un leader sans pression

Michael Porter Jr n’y va pas quatre chemins ! « Ce soir, Nikola est le meilleur joueur du monde« . Rien que ça, et il n’est pas le seul à le penser. « Il marque des step-back sur une jambe, il réalise des fadeaway sur une jambe avec une main sur le visage deux fois de suite » énumère Jamal Murray. « Donc, je dirais que c’est le meilleur joueur du monde ce soir. C’était un effort collectif mais Joke nous a clairement portés tout le match. »

À défaut d’être encore le meilleur joueur du monde, Nikola Jokic est clairement le meilleur pivot du monde, et on découvre un nouveau visage dans ces playoffs, celui de leader. On lui a souvent reproché d’être soft ou de ne pas aller au contact dans la peinture. Mais face aux Clippers, il va au charbon, et il donne la leçon à Ivica Zubac et Montrezl Harrell. On le découvre aussi en leader et en meneur d’hommes, et sa maîtrise déteint sur tout le groupe.

« Nikola ne perd jamais son sang-froid. Jamais, il ne donne l’impression d’être désespéré » souligne Mike Malone. « À aucun moment, on se dit qu’il a perdu son calme, et aujourd’hui, tout le monde fait comme lui. Il est juste l’image même du calme, de la maîtrise, et il a pris l’équipe sur ses épaules. »

Techniquement, c’est toujours un régal avec une grande variété en attaque, qu’il s’agisse de prendre un tir sur une jambe ou de modifier la trajectoire de son tir pour éviter un contre. Sans oublier ce travail d’appuis ou cette vision du jeu si unique. Il y a quelques jours, Doc Rivers le comparait à Hakeem Olajuwon et Kevin McHale, mais on pourrait désormais ajouter Dirk Nowitzki pour ce tir longue distance où son toucher fait merveille.

Il pourrait aussi le comparer aux plus grands joueurs « clutch » de l’histoire car Nikola Jokic est capable d’élever son niveau de jeu lorsque son équipe est dos au mur.

Cette nuit, Denver a remporté son cinquième match des playoffs en étant au bord de l’élimination : trois face au Jazz et deux contre les Clippers. Les stats de Nikola Jokic dans ces matches « de la mort » ? 27.8 points à 55% aux tirs, dont 54% à 3-points, 10.4 rebonds et 5.8 passes décisives de moyenne…